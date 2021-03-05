10 лет строгого режима - за то, что спасал свою жизнь!

Владимира Юрова, в результате чего тот получил телесные повреждения, которые даже по официальной версии "не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья". Как передает ПЦ Вясна , согласно обвинению, он провез 12 августа на капоте своей машине сотрудника ГАИ, в результате чего тот получил





По словам Троцкого, его машину беспричинно остановили люди в черном и балаклавах, а когда тот, опасаясь за свою жизнь, отказался выйти из машины, сотрудник ГАИ "достал боевое оружие и направил в его сторону, прицелился прямо в голову", после этого он уехал с места.





Судья Сергей Хрипач признал Александра виновным по ст. 14 ст. 362 Уголовного кодекса, он уверен, что у Троцкого действительно был умысел на убийство сотрудника ГАИ, и приговорил его к 10 годами лишения свободы в условиях усиленного режима.





Прокурор Антон Тюменцев просил наказать Троцкого 11 годами колонии. Это рекордный срок заключения для задержанного во время протестов. Также суд обязал Троцкого выплатить "потерпевшему" сотруднику ГАИ 10 тысяч рублей морального и материального ущерба.









45-летний бизнесмен Александр Троцкий в последнем слове сказал, что никогда представить не мог, что может оказаться в такой ситуации:





"Всегда по жизни я шел вперед и добивался успеха исключительно благодаря собственной работе. Постоянно занимался своим профессиональным развитием и старался быть хорошим примером своим детям.





Пользуясь случаем, хочу попросить прощения у моей семьи, жены, детей, всех родных и близких мне людей. Я знаю, что оказавшись в этой ситуации, я вас сильно огорчил и оставил в этой тяжелой ситуации. Честно, от всей души прошу меня простить.





Я всегда считал, что если ты честно и от души делаешь свое дело и стремишься приносить пользу, то это и есть тот минимум, за который никогда не будет стыдно.





Когда я ехал домой 12 августа по своему родному городу, в самом его центре... И попав в эту печальную ситуацию, я просто оказался не готов. Я в принципе не мог представить себе, что такое возможно и может быть. И когда тебя останавливают люди с оружием и направляют его в мою сторону – я испугался и уехал".