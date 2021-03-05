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Еще 8 новых политзаключенных

Правозащитники признали политзаключенными еще 8 активистов

Правозащитные организации Беларуси признали политзаключенными еще восемь активистов - Григория Давыдова, Алексея Березинского, Владимира Рубашевского, Сергея Солохи, Марека Сирадзе, Виталия Бондаренко, которые были осуждены по статьям о массовых беспорядках и нарушении общественного порядка, и потребовали от белорусских властей незамедлительно освободить их.

"Свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента Республики Беларусь, которые состоялись 9 августа 2020 года. 

Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам", - подчеркивается в заявлении.

"Мы оцениваем преследование Виктории Кульши, Сергея Мироевского, Григория Давыдова, Алексея Березинского, Владимира Рубашевского, Сергея Солохи, Марека Сирадзе, Виталии Бондаренко как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными", - указали подписанты заявления.

Призыв освободить политзаключенных

Правозащитники призвали незамедлительно освободить этих и других политзаключенных, прекратить их уголовное преследование, а также политические репрессии в Беларуси в целом. 

Авторы заявления также раскритиковали власти Беларуси за чрезмерное применение силы к мирным демонстрантам. "Впервые в истории Беларуси в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы. Особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат", - напомнили они.

Совместное заявление подписали 9 правозащитных организаций Беларуси: 

Правозащитный центр "Весна", 
РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", 
Белорусский ПЕН-центр, 
Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, 
РОО "Правовая инициатива", 
Простое общество "Инициатива FORB", 
Центр правовой трансформации Lawtrend, 
Белорусская ассоциация журналистов и 
Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа".
Источник: dw.com
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