Освежим память. Что говорил Караев 16 августа
Навеяно сливом записи с голосом человека, похожим на голос экс-министра МВД.
BYPOL опубликовал аудиозапись с голосом человека, похожим на голос экс-министра МВД Юрия Караева. Утверждается, что это было его прощальное и напутственное обращение к сотрудникам ГУБОПиК.
Напомним, Караев был отправлен в отставку в конце октября 2020-го и направлен помощником президента в Гродненскую область. Его место занял Иван Кубраков.
Мы же напомним о том, что тогда еще министр Юрий Караев говорил 16 августа, после того, как стали известны факты о пытках и избиениях задержанных. В тот день на улицы Минска и других городов страны вышли сотни тысяч белорусов в знак простеста против насилия со стороны силовиков.
Караев буквально в нескольких словах высказал сожаление о гибели Александра Тарайковского, похороненного накануне:
— Мне очень жаль этого погибшего, еще больше — этих побитых, они тоже пострадали.
И тут же добавил:
— А само больше — моих 129 сотрудников.
Позже, уже не будучи министром, Караев не жалел черных красок для сторонников перемен:
— Любой бунтовщик, любой восставший, любой протестун, любой революционер — это сторонник темной силы.
Источник: gazetaby.com
10:25 05/03/2021
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