Освежим память. Что говорил Караев 16 августа





Напомним, Караев был отправлен в отставку в конце октября 2020-го и направлен помощником президента в Гродненскую область. Его место занял Иван Кубраков.





Мы же напомним о том, что тогда еще министр Юрий Караев говорил 16 августа, после того, как стали известны факты о пытках и избиениях задержанных. В тот день на улицы Минска и других городов страны вышли сотни тысяч белорусов в знак простеста против насилия со стороны силовиков.









Караев буквально в нескольких словах высказал сожаление о гибели Александра Тарайковского, похороненного накануне:





— Мне очень жаль этого погибшего, еще больше — этих побитых, они тоже пострадали.





И тут же добавил:





— А само больше — моих 129 сотрудников.





Позже, уже не будучи министром, Караев не жалел черных красок для сторонников перемен:





— Любой бунтовщик, любой восставший, любой протестун, любой революционер — это сторонник темной силы.