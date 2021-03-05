+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Освежим память. Что говорил Караев 16 августа

Навеяно сливом записи с голосом человека, похожим на голос экс-министра МВД.

BYPOL опубликовал аудиозапись с голосом человека, похожим на голос экс-министра МВД Юрия Караева. Утверждается, что это было его прощальное и напутственное обращение к сотрудникам ГУБОПиК. 

Напомним, Караев был отправлен в отставку в конце октября 2020-го и направлен помощником президента в Гродненскую область. Его место занял Иван Кубраков.

Мы же напомним о том, что тогда еще министр Юрий Караев говорил 16 августа, после того, как стали известны факты о пытках и избиениях задержанных. В тот день на улицы Минска и других городов страны вышли сотни тысяч белорусов в знак простеста против насилия со стороны силовиков.


Караев буквально в нескольких словах высказал сожаление о гибели Александра Тарайковского, похороненного накануне:

— Мне очень жаль этого погибшего, еще больше — этих побитых, они тоже пострадали.

И тут же добавил:

— А само больше — моих 129 сотрудников.

Позже, уже не будучи министром, Караев не жалел черных красок для сторонников перемен:

— Любой бунтовщик, любой восставший, любой протестун, любой революционер — это сторонник темной силы.
Источник: gazetaby.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Павел Знавец
Невядомы Герой Беларусі.
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]