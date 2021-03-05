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Лукашенко уходит. «Главное – не допустить появления другого Лукашенко»

Белорусская революция вышла на финишную прямую, весь вопрос в том, когда все закончится и какой ценой.

Лукашенко уходит. «Главное – не допустить появления другого Лукашенко»

В День милиции, 4 марта, BYPOL опубликовал обращение к силовикам, которое сделано голосом, похожим на голос экс-министра внутренних дел Юрия Караева.

Человек с голосом, похожим на голос Юрий Караева, называет белорусов “туповатыми недалеким народом” и “жирными обывателями”. И призывает силовиков: «Все бросайте, находите эту тварь и убирайте. Вот такое моё вам наставление».




Беларуская праўда попросила прокомментировать ситуация подполковника КГБ в прошлом Валерия Костку.

«Беларусь – последний форпост российской империи»


-Психология постсоветских руководителей – душить все живое. После избрания президентом Чечни Джохара Дудаева в Кремле испугались внутреннего разлома и устроили первую чеченскую войну. То же самое и в Беларуси – это последнее звено перед распадом российской империи. Казахстан уже сам по себе, Узбекистан сам по себе, Армения с Азербайджаном сами по себе, Украина, Грузия, страны Балтии – последним внешним форпостом осталась только Беларусь. Думаю, в кремлевском представлении Беларусь – Чечня лет через 30. Беларусь хочет быть независимой, а Кремль не хочет ее отпускать. Весь белорусский генералитет так или иначе связан с Россией, а сам Караев – выходец из России.

Чеченский и белорусский народы отличаются между собой, но у каждого из них есть стремление к независимости. Массовый протест народа и желание строить другую жизнь пугает руководителей Кремля. Лукашенко попал в такой капкан с Кремлем, что будет выполнять все его приказы. Беларусь хочет строить независимую суверенную страну, но центр, который руководит ею скрытно, через свою агентуру, не хочет допустить ее отрыва. В этом плане подобие с Чечней действительно можно обнаружить.

Караев почувствовал, что близится большой финал и просто ушел с должности министра, думаю, и нынешний руководитель МВД скоро уйдет: преступления против человечности не имеют сроков давности. Караев правду сказал и про чиновников, и про силовиков, и про самого себя: они понимают, кто сиюминутный король жизни в Беларуси, поэтому защищают свои основы, свою власть.

-“Все бросайте, находите эту тварь и убирайте”. По этому принципу сейчас действуют все «силовые» структуры в стране?

-Трудно судить. Пока армия засветилась т ько отдельными частями (38-ая из Бреста, и то не все, ятая из Марьиной Горки, и то не все). Армия всегда не влазила во внутренние конфликты: первая попытка использовать армию против народа в 1991 году закончилась тем, что она начала переходить на сторону народа. А вот внутренние «правоохранительные» органы и спецслужбы, которые превратились в политический сыск, как раз заточены на борьбу внутри страны. Армию нельзя ставить на одну ступень с ними.

Но процессы раскола идут везде: и в армии, и в политическом сыске, и в «правоохранительных» органах, и среди прокуроров, и судей потихоньку уходят; тем более, юристы понимают все последствия своих действий, когда все это закончится. А оно закончится. Не уверен, среди сторонников режима есть ли хоть один оптимист, который верит, что Лукашенко будет руководить еще пять лет. Лукашенко в политическом плане уже никто, но физически удерживает власть и использует силовые структуры против народа. Беларуская революция вышла на финишную прямую, весь вопрос в том, когда все закончится и какой ценой.

«Кремль ставил Лукашенко, Кремль его и меняет»


-Я смотрю, что и Кремль стремится выдоить максимум из Лукашенко, хотя все понимают, что его подпись малого стоит.

Обратите внимание: последнее время начали активно атаковать Тихановскую и Латушко. А ведь на международном уровне они добились многого: активно добивались введения западных санкций, применения универсальной уголовной юрисдикции, создали ряд структур. Еще пять месяцев назад Тихановская была никем, она дилетант в политике, но сумела сделать очень многое и ошибок пока не допустила. Но со всех сторон на Тихановскую и Латушко обрушился шквал критики. Почему? Потому что вместе с Координационным советом они представляют собой политическую силу, которая позволяет создать команду и привести кого-то к власти. Пришла реальная политическая сила, которая сформировалась из народа: Тихановская, Латушко, Герасименя, Лещеня. Их со всех сторон начали мочить, потому что на политическую арену надо вывести прокремлевского ставленника.

Лукашенко и вся его политика – это следствие внешнего управления страной со стороны Кремля. Причина всех наших проблем в том, что нами управляют, причем управляют в интересах Кремля. Лукашенко мог бы совершенно иначе оформить свой финиш, если бы вел свою независимую политику. И все политические партии, которые сейчас пытаются создавать, преследуют цель перебить национальные силы, не дать возможности прийти к власти национальному лидеру, а снова поставить прокремлевского ставленника. А волк в овчарню всегда приходит в овечьей шкуре. Называют фамилии 4-5 потенциальных ставленников Кремля (среди них – Санников, Бабарико), которые якобы против Лукашенко, но на самом деле они играют свою роль, их задача – захватить власть, а Кремль будет отдавать приказы. Поэтому не надо обращать внимания на то, кого Путин предлагает на «беларуское царство». Кремль ставил Лукашенко, Кремль его и меняет: он ищет замену Лукашенко, потому что хочет контролировать территорию Беларуси.

Очень важно в условиях, когда Лукашенко уходит (а он действительно уходит), чтобы нам не подсунули другого Лукашенко.

-Так может, на замену готовят Виктора Лукашенко, которого «выбрали» президентом НОК и уволили с должности помощника по национальной безопасности?

-Виктор Лукашенко дослужился до генерала, не сказав ни одной речи, не написав ни одной статьи. Это Лукашенко-старший великий актер и мастер трибуны. Но ему уже больше никто не верит.

Сама фамилия «Лукашенко» уже непроходная, она способна вызывать только негативную реакцию. А тем более работа помощником по нацбезопасности в то время, когда убивали людей, поставила крест на возможной политической карьере. Ставленников будут искать среди людей, которые позиционируют себя несторонниками Лукашенко.
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