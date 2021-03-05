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Как видят протестующих в МВД: молодой безработный или с низкой зарплатой

В отношении милиции и сотрудников внутренних войск в дни протестов было совершено около тысячи правонарушений.





Каким видят участников белорусского протеста правоохранители, пишет Sputnik,  рассказали в МВД.

Первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич рассказал о "портрете" протестующего.

"Неработающий мужчина в возрасте от 18 до 35 лет либо работающий на низкооплачиваемой должности", – рассказал о видении правоохранителей Казакевич в эфире Беларусь-1.

Он также рассказал о числе правонарушений, которые в дни протестов были совершены в отношении правоохранителей, – речь, по данным МВД, идет примерно о тысяче правонарушений.

"Находим и наказываем каждого гражданина, который совершает противоправное преступление", – рассказал Казакевич.

Он также прокомментировал угрозы, которые получают семьи силовиков. Казакевич считает, что сами милиционеры к такому привыкли, но не понимает, что сподвигает протестующих угрожать их семьям.

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"Что тебя сподвигло угрожать жене милиционера? Детям милиционера? Звучит ответ – я таким образом высказываю свою гражданскую позицию. Гражданская позиция – это когда гражданин приходит и голосует, это конструктивный монолог или диалог", – считает Казакевич.

Ранее глава МВД заявил, что белорусская милиция готова обеспечить порядок в стране во время возможных уличных протестов.

Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. В последнее время они не носят такого массового характера, как в августе – ноябре 2020 года.
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