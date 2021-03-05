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Тихановская заявила о безуспешных попытках выйти на контакт с Кремлем

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что белорусские оппозиционеры пытались выйти на контакт с Кремлем, но ничего не получилось.



"В течение многих недель мы пытались установить контакт с Кремлем. Нам никто не ответил", - сказала она в интервью швейцарской газете Tagesanzeiger.

По ее словам, президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас "получает поддержку из Москвы".

"Я думаю, что Путин ищет путь, как сделать так, чтобы Лукашенко смог уйти, и чтобы это не выглядело как победа народа", - сказала она.
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