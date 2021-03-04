Николай Козлов вышел на свободу





Председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов освобожден 4 марта из минского ЦИП на Окрестина.





Его задержали 1 марта. Он был приговорен к 15 суткам. Однако, это решение было отменено и политика, продержав три дня отпустили. Своими впечатлениями лидер ОГП поделился с Нашей нивой: "Только в отношении политических заключенных такие меры: им не выдают матрасов, подушек, белья, все спят на досках, никаких прогулок. Лишены всего. Заводили к нам людей из камер, где сидят мелкие хулиганы, так у них всё это есть".

Впрочем, в категорию "только" попала вся наша страна. Сегодня любое событие, происходящее здесь можно запросто начинать со слов "Только в Беларуси". Увы.



