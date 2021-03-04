+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Николай Козлов вышел на свободу

Политик сидел на Окрестина трое суток.


Председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов освобожден 4 марта из минского ЦИП на Окрестина.

Его задержали 1 марта. Он был приговорен к 15 суткам. Однако, это решение было отменено и политика, продержав три дня отпустили. Своими впечатлениями лидер ОГП поделился с Нашей нивой: "Только в отношении политических заключенных такие меры: им не выдают матрасов, подушек, белья, все спят на досках, никаких прогулок. Лишены всего. Заводили к нам людей из камер, где сидят мелкие хулиганы, так у них всё это есть". 

Впрочем, в категорию "только" попала вся наша страна. Сегодня любое событие, происходящее здесь можно запросто начинать со слов "Только в Беларуси". Увы.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Невядомы Герой Беларусі.
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Дмитрий Галко
Уйдёт ли Лукашенко весной?
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]