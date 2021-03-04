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Носкевич по делу Координационного совета: "Целый ряд эпизодов преступной деятельности соучастников"

Председатель СК Иван Носкевич во время сегодняшнего посещения ОАО "Гомсельмаш" прокомментировал расследование дел Сергея Тихановского и координационного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Сообщается, что расследование уголовного дела уже подходит к концу. "Нами сформирован объем обвинения Тихановскому и его сообщникам. Целый ряд эпизодов преступной деятельности соучастников уже выделены в отдельные производства, направлены в суды. В том числе имеем уже обвинительные приговоры", - сказал председатель СК.


В производстве главного следственного управления Центрального аппарата СК находится и уголовное дело по так называемому координационному совету, отметил председатель СК. Он обратил внимание, что это очень объемное, серьезное, сложное в расследовании, в оценке следственных ситуаций дело. "Полагаю, что следователи разобрались с объемом обвинения и с фигурантами по делу. В ближайшее время ожидаем заключения одной из важнейших экспертиз по уголовному делу. С учетом ее результатов окончательно сформируем обвинение всем фигурантам", - заявил Иван Носкевич.

Он напомнил, что часть фигурантов - под стражей, часть объявлена в розыск, потому что находится за пределами страны. "Тем фигурантам, которые находятся под стражей, будет предъявлено обвинение, полагаю в пределах марта. После этого будет приниматься решение о завершении расследования этого уголовного дела", - заключил председатель СК.
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