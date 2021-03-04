Можейко: Сомневаюсь, что у режима остались хоть какие-то границы





В обращении белорусов называют “туповатым и недалеким народом”, “жирными обывателями”. Обращаясь к силовикам человек, голос которого похож на голос Юрия Караева, призывает идти и убирать “эту тварь”.





«Белорусский партизан» поинтересовался у аналитика Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадима Можейко его впечатлениями после прослушивания записи





«В Беларуси пока не так, как в Мьянме»

- Хорошо, что BYPOL продолжает обнародовать подобные записи. Мне кажется, что последнее время ничего другого от системы, а тем более от силового командования, в Беларуси вряд ли кто ждет.





И события августа, и ковид показали, что в нашей стране человеческая жизнь ни во что не ставится. Потому подобные выступления добавляют только драматичности, театральности происходящему и показывают, что жизнь может быть еще хуже, чем мы могли себе представить.





- По озвученному принципу «Все бросайте, находите эту тварь и убирайте» и действуют нынче силовые структуры?





- Дегуманизация противника – старый известный прием. Мы видели, как пропагандисты с экранов телевидения прямо призывали бить и громить окна, а силовикам, надо понимать, эту мысль доводят еще в более прямом смысле.





И силовикам легче считать своего противника недочеловеком, по-скотски себя с ним вести и тем самым оправдывать свои нечеловеческие действия. Все логично.





- Время «иногда не до законов» продолжается?





- Справедливости ради надо отметить, что эта эпоха принципиально никогда не заканчивалась. Правовой нигилизм – характерная черта белорусской власти. Вопрос скорее в том, насколько ситуация вынуждает обращаться к нему.





Например, исчезновение политических оппонентов режима в конце 90-ых прекратились не потому, что система подобрела или улучшилась морально, а просто потому, что удавалось справляться с ситуацией другими методами – более легальными и более спокойными.





А сейчас и протест оказался сильнее, чем когда-либо, и власть, чтобы удержаться, использует совершено другие методы. Весь вопрос в том, где проходит граница, на которой власть может остановиться.





После высказываний о создании концлагерей эта граница, честно говоря, мне уже не очевидна. В Беларуси пока не так как в Мьянме, не расстреливают людей десятками, но сомневаюсь, что у власти остались какие-то границы.









«Часть силовиков не хочет мараться репрессиями»

- Скорее всего, это не внутренний слив, а конкурирующей белорусской спецслужбы. Слив сделан специально в день милиции, чтобы показать, что пишутся все разговоры не только среднего и начальствующего звена, но и самих министров.





Некие силы показывают, что всем придется отвечать за свои слова. В этой записи слышны угрозы в адрес народа. Думаю, часть силовиков, которые работают в этой системе, тоже заинтересованы в изменении ситуации.





За прошедшие полгода в семьях силовиков возникли серьезные проблемы, часть силовиков, которые не запятнаны в репрессиях, хотят вернуться в нормальное правовое поле, - считает руководитель правозащитной организации «Правовая помощь населению» Олег Волчек.