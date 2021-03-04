Силовой резерв Лукашенко

Игорь Тышкевич в своем "Пипл возбудился от известий о смене руководства НОК Беларуси. Вместо Лукашенко избран Лукашенко (но Виктор). При этом последний перестал быть помощником президента Беларуси по национальной безопасности, - пишетв своем телеграм-канале





Чуть позже В. Лукашенко от А. Лукашенко получил звание генерал-майора. И тут понеслась куча версий - транзит или не транзит. Боится ли старший Лукашенко собственного сына и так далее. Надуваем щёки, обсуждаем с умным видом.





Но я не услышал главного вопроса (ответа на которого, кстати, нет) - ушёл ли Виктор Лукашенко с поста руководителя межведомственного совета специальных подразделений?





Не слышали о такой структуре? А зря. Она объединяет отряды спецназа различных ведомств (в том числе, насколько понимаю, и СБ президента). И руководит ею бессменно Виктор Лукашенко.





"Цель межведомственного совета — собраться в «большой клуб», обсудить, в частности, вопросы снаряжения, вооружения и подготовки на принципах, направленных на совместные действия". Виктор Лукашенко, март 2020 года





Именно эта малозаметная структура была и есть ключевой при рассуждениях о возможностях работы с силовым блоком. Для всех - для власти, её оппонентов, для внешних игроков.





Что это за структрура и при каких условиях она может стать ключевой в процессах борьбы за власть в Беларуси, смотрите в видео







