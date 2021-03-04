Беларусов выдворяют из России из-за поддержки протестов в... Беларуси

Медузе " стало известно о двух случаях отказа в выдаче вида на жительство гражданам Беларуси, которые выражали поддержку протестующим на родине, находясь в России.





Гражданка Беларуси Лана Саванович, которая была неофициальным координатором белорусской диаспоры в Москве, покинула Россию 13 февраля после того, как получила отказ на ранее поданное заявление о ВНЖ в России с формулировкой, что это «решение ФСБ».





Саванович переехала в Москву с семьей год назад. После начала протестов в Беларуси летом 2020-го она стала участвовать в пикетах у посольства Беларуси в Москве и помогать прибывающим в столицу соотечественникам. В сентябре Лана решила подать документы на ВНЖ, чтобы затем получить гражданство: собрала документы и обратилась за помощью к агенту.





Однако после публикации ее интервью «Новой газете» Лане Саванович позвонил знакомый адвокат из белорусской диаспоры — он намекнул, что слышал от знакомых силовиков: у нее могут быть проблемы с властями России.





Другой знакомый Саванович из Беларуси, который шесть лет отсидел там по политическому делу, посоветовал ей найти защитника и получить польскую визу (белорусы имеют возможность подать на гуманитарную польскую визу по упрощенной процедуре).





«Я понимала, что всякое бывает, но была уверена, что раз я не в Беларуси, а в России, то здесь соблюдается какой-то закон и порядок. Была уверена, что меня бы как-то уведомили, если бы я с точки зрения российских властей делала что-то шокирующее, — говорит Лана Саванович. — Тем более что я старалась не дать повода придраться. Мы оказывали помощь белорусам, которые бежали в Россию, но не переводили деньги протестующим там, не комментировали происходящее в России».





После того, как стало очевидно, что ответ МВД по ее ВНЖ значительно затянулся (срок рассмотрения заявления не должен превышать три месяца) Саванович «на всякий случай» открыла польскую визу. Но получив сообщение, что ВНЖ для нее готов, 4 февраля поехала за документом. На месте сотрудница миграционной службы сказала Саванович, что ей «отказано в ВНЖ по линии ФСБ». У нее забрали заявление, на основании которого она пришла забирать ВНЖ, и приказали ждать.





«Был уже вечер, за стойкой у окошка миграционной службы — человек шесть. В зале я одна. До закрытия оставалось минут 15. Все это происходило после митингов в поддержку Навального. Было очень не по себе», — рассказывает Саванович.





Она написала СМС своему агенту, помогавшему ей готовить документы, который сам раньше работал в миграционной службе, с просьбой выяснить, в чем дело:





«Он выяснил, что речь идет о статье „угроза конституционному строю РФ“ и что меня называют „организатором митингов у белорусского посольства“. Пока я стояла в ожидании разъяснений, агент вдруг резко присылает СМС: „Уходите“. Я сказала, что пошла в туалет, ускорила шаг, села в такси и уехала».





«Очень интересная схема: никаких бумаг на руках. Тебе просто дают понять, что ты должен исчезнуть. Можешь оставаться — тогда будь готов к чему угодно», — добавила она. 13 февраля она улетела в Варшаву.





Об отъезде из России в результате давления со стороны силовиков рассказал «Медузе» и другой белорусский активист, 50-летний Руслан Хазин.





Он участвовал в серии пикетов у посольства Беларуси и в записи видеообращений со словами поддержки в адрес протестующих соотечественников от лица белорусской диаспоры в Санкт-Петербурге. А в ноябре вместе с другим активистом он вывесил бело-красно-белый флаг на Исаакиевском соборе, за что суд приговорил обоих к штрафу по 10 тысяч рублей.





Граждане Беларуси имеют право находиться на территории России без каких-либо дополнительных документов, поэтому с 2012 до 2020 год Руслан спокойно жил и работал в Петербурге. Но после введения дополнительных карантинных мер, осложняющих пересечение границы между странами, осенью 2020-го он подал документы на оформление ВНЖ.





По истечении трехмесячного срока рассмотрения заявления, в феврале 2021 года, Хазин пришел в отделение МВД, где ему сообщили, что документ еще не готов и нужно подождать еще пару недель.





Вскоре после этого его пропуск на объект в «Лахта-центре», где он работал электромонтажником, не сработал. Охранник сказал, что Руслана просят подняться к руководству службы безопасности компании.





Там, по словам Хазина, его ждали два человека в штатском, которые показали удостоверения сотрудников уголовного розыска и провели с ним двухчасовую беседу:





«Спрашивали, каким образом мы [граждане Беларуси — участники акций в поддержку белорусских протестующих в Петербурге] связываемся между собой, с кем я связываюсь из штаба Светланы Тихановской, Координационного совета, каким образом я даю команды, с кем согласовываем акции».





По словам Хазина, несмотря на его ответы о том, что это «децентрализованный мирный протест», за время беседы ему дали понять, что работать на территории России он больше не сможет и что у него есть две недели на отъезд. «Сказали: собирайте вещи, уезжайте в Беларусь, там и делайте свою революцию», — добавляет он.





Впоследствии от руководства компании он узнал, что не сможет продолжить работать «из-за каких-то жестких проблем с властями». После этого ему дважды звонили люди, которые представлялись сотрудниками полиции, напоминали о беседе и спрашивали, как продвигается сбор вещей и покупка билетов. Также Хазин утверждает, что на протяжении нескольких дней подряд он замечал наружку напротив подъезда во дворе своего дома.





«Никаких документов на руках у меня нет, даже отказа в ВНЖ», — недоумевает он. 1 марта Руслан улетел в Варшаву. «Дальнейший план действий я не знаю, пока что пытаюсь найти жилье здесь», — говорит он.