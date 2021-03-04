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"Второй волны протеста режим не выдержит. У них может получиться, только если мы сами решим, что проиграли"

Светлана Тихановская прокомментировала аудиозапись BYPOL с голосом, похожим на голос экс-главы МВД Юрия Караева

"Второй волны протеста режим не выдержит. У них может получиться, только если мы сами решим, что проиграли"
Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-министра МВД Юрия Караева, рассказывает аудитории (BYPOL называет ее сотрудниками ГУБОПиК), как силовики пережили первую протестную волну. 

Он называет протестующих туповатыми и недалекими, жирными обывателями, а силовиков – государевыми людьми. 

Человек объясняет, что войскам и ОМОНу было очень тяжело – им приходилось защищаться и отступать. Но постепенно они сломили сопротивление и перешли в атаку на протестующих. 

В конце человек с голосом, похожим на голос Юрия Караева, призывает сотрудников "убирать" тех, кто выходит против силовиков и чиновников:
 
"Все бросайте, находите эту тварь и убирайте. Вот такое моё вам наставление".

Политик Светлана Тихановская прокомментировала эту запись. Она назвала эту речь типичной для людей, которые пробыли у власти и остались безнаказанными слишком долго:  
 
"Но даже не это главное в его речи. Я увидела в ней и другое. В этой речи Караев рассказал, как мы победим. Он говорит, когда мы повсюду, когда мы боремся каждый день, когда не даем им опомниться – они не могут нападать, а могут только защищаться. 

Его слова доказывают, что мы всё делали правильно и нам нужно продолжать каждый день: информация, улицы, партизанщина, международное давление, выстраивание организаций. 

Его слова доказывают, что второй волны протеста режим не выдержит. И что у них может получиться, только если мы сами решим, что проиграли, и остановим сопротивление…

Карпенков называл «лишними» людьми всех протестующих. Караев же считает лишними вообще всех, кроме «государевых людей» – себя и своих самых приближенных. 

«Негосударевы» люди — это вся страна. Это активисты. Это врачи. Это наши бабушки и наши дети. Это «не дослужившиеся» до участия в захвате власти чиновники. Это согнанные на собрания и провластные митинги «делегаты». Это использованные и загнанные в долги режиму силовики", - сказала Тихановская. 

И сделал вывод: 
 
"Вот поэтому человек, который слишком долго у власти, защищает не государство, а себя – и теряет сторонников. Он обращает в расходный материал своих же бойцов – не задумываясь, как близок момент, когда они оставят его одного и когда к сотням тысяч людей на улицах добавятся хорошо ему знакомые лица. 

И мы продолжим бороться за свою свободу, а значит, это будущее уже скоро. Да, оно требует героических усилий, но мы и наши дети должны узнать каково это – жить по-другому".
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