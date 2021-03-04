Кузнецов: Разлом общества происходит по принципу - интеллект или сила





На первый взгляд мы не услышали ничего содержательно нового – Карпенков, только в профиль. Однако есть там один момент, который о многом говорит, - пишет Кузнецов.





Я сейчас конкретно про тот фрагмент речи, где экс-министр рассказывает о том, как все мы тут, если вдруг что-то изменим, «отощаем до костей» и как они «не имеют права» позволить нации что-то менять в существующем порядке вещей.





В отличие от Карпенкова, который на себя таких сверхзадач не брал, Караев тут выступает в качестве прямо не силовика, а государственного идеолога.





Это ведь Лукашенко месседж, с которым он множество раз выступал: мы, мол, голодали, а сейчас не голодные, что-то изменим – опять будем в лаптях, ничего не надо трогать. И вот руководитель силового ведомства именно эту идею делает основой мотивации силовиков для того, чтобы противостоять народу, называя его «противником». Доносит, трактует и разжевывает.





Это хорошо показывает тот разлом, с которым сейчас столкнулось белорусское общество и который, в общем-то, достаточно логичен. Большинство народа устало от стагнации и застоя и хочет развития, то есть – перемен.





Меньшинство готово костьми лечь, чтобы этого не допустить, потому что оно считает, что уровень жизни, когда люди не мрут с голоду – это самое лучшее и единственное, что нужно, а попытки двигаться вперед – неоправданные риски.





Подобный минимализм не имеет ничего общего с таким понятием, как «консерватизм». Это не просто боязнь перемен, это готовность находиться на низшей ступени пирамиды Маслоу сколь угодно долгое время.





Это в своем роде психологический парадокс: сама структура этой пирамиды потребностей предполагает, что, достигнув одного уровня, человек автоматически движется к другому, но в нашем случае люди, захватившие власть и ресурсы, осознанно остаются в самом низу и мечтают, чтобы все общество оставалось там же.





Это положение дел хорошо отражает, кто оказался по какую сторону баррикад. Будем откровенны, в ряды силовиков, особенно тех, кто машет на улицах дубинками, набирают отнюдь не самых умных и прогрессивных людей. Белорусское чиновничество и разного рода военкомы тоже звезд с неба особо не хватают.





Для такого контингента любые перемены опасны и страшны просто в силу того, что не хватает ни интеллекта, ни воображения, чтобы понимать, что же и как может быть дальше.





Ограниченные кругозор и уровень развития заставляют всеми силами цепляться за что-то простое и понятное, типа «есть, что пожрать», а доступ к оружию – воевать с теми, кто хочет пробовать идти дальше, то есть имеет те самые интеллект и кругозор повыше и пошире.





Вот таким образом разделилось сегодня белорусское общество и в этом и есть для белорусов главная проблема, и главная дилемма: победит в итоге интеллект или сила?





Кстати говоря, такой расклад дает нам в очередной раз очевидный ответ на вопрос, который так будоражил всех во времена активной фазы протеста: мирно или не мирно?





Дело в том, что противостояние интеллекта и силы исключает применение силы со стороны интеллекта, по той простой причине, что в таком случае он сам теряет свое качество.





Нравится нам или нет, но в истории человечества не было ни одного случая, когда политические силы, пришедшие к власти в результате вооруженного противостояния, в итоге начали бы строить свободную и креативную страну.





Все всегда происходило ровно наоборот. И большевики шли к власти под лозунгами свободы, и все латиноамериканские режимы, и множество других – итог всегда был одним.





Интеллектуальные, креативные, экономические, творческие, информационные, психологические действия – то, что умные люди могут противопоставить силе, для того, чтобы победил и в будущем остался главной движущей силой развития страны именно интеллект.





Интеллект, а не примитивная сила".