Карбалевич: Белорусский народ объявлен врагом государства

"Знаете, что больше всего впечатляет в выступлении человека, голос которого похож на голос бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева?





Валерий Карбалевич в своем телеграме. Не то, что он призывает искать и "убирать" людей, которые угрожают чиновникам и силовикам. Тут как раз ничего нового, - пишет в своем телеграме.





- Еще в январе появилась звукозапись выступления человека, голос которого напоминает голос нынешнего заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова, где тот призвал "либо покалечить, либо изуродовать, либо убить" протестующих. Видимо, такая установка получена силовиками с самого верха.





А самое знаменательное в этом выступлении то, что в нем фактически белорусский народ объявляется врагом государства или, вернее, режима. Ведь в его понимании государство отождествляется с силовиками ("государевы люди").





А вот белорусский народ голос на записи обвинил в том, что тот "туповатый и недалекий", "не видит дальше 5 метров от носа" Белорусы - это "суки", "жирные обыватели", "ограниченные в нуждах", которые о судьбе Беларуси думают "от тоски". Поэтому им "нельзя дать попробовать сравнить, как может быть по-другому".

В этой связи вспоминается стихотворение Наума Коржавина о Сталине:





А было так: сапожник родом

Себя возвел на пьедестал.

И стал народ - врагом народа,

А он один народом стал!"