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Глава МВД: Мы готовы к любым вызовам и угрозам

Глава МВД Беларуси заявил, что милиция готова к возможным весенним протестам

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил журналистам, что милиция готова к возможным весенним акциям протеста. 

"Думаю, белорусская милиция уже показала, что мы готовы к любым вызовам и угрозам", - сказал Кубраков, отвечая на вопрос о том, готова ли милиция работать в условиях возможных уличных протестов весной. 

Видео разместила в своём телеграм-канале в четверг официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
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