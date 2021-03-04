Глава МВД: Мы готовы к любым вызовам и угрозам

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил журналистам, что милиция готова к возможным весенним акциям протеста.





"Думаю, белорусская милиция уже показала, что мы готовы к любым вызовам и угрозам", - сказал Кубраков, отвечая на вопрос о том, готова ли милиция работать в условиях возможных уличных протестов весной.



