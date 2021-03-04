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"Все бросайте, находите эту тварь и убирайте" BYPOL опубликовал речь якобы экс-главы МВД Караева

Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, на которой зафиксирована речь человека, голос которого очень похож на голос бывшего министра внутренних дел Юрия Караева.

"Все бросайте, находите эту тварь и убирайте" BYPOL опубликовал речь якобы экс-главы МВД Караева
В инициативе утверждают, что на записи прощальная речь экс-министра к сотрудникам ГУБОПиК.

В речи человек говорит о том, что силовики спасли страну.

"И перевели это уже в более такое затяжное, но все же более спокойное русло, где у нас появилась возможность одуматься. Уже планировать, а не просто отбиваться".

Также на записи человек называет силовиков «государевыми людьми», а несогласных с властями - «жирными обывателями».

"Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами, чиновникам. Ну и особенно если вам. Все бросайте, находите эту тварь и убирайте. Вот мое такое вам наставление", — говорит голос.

Упоминает человек на записи и Александра Лукашенко.

"А потом президент еще говорил, и у меня родился мем. Он сказал, что хорошо, что так легко не с войной, но с бедой научилось белорусское общество. И я говорю: «Новый мем: синей жопой спасли страну!»"

Tut.by обратился за комментарием в МВД.

Юрий Караев занимал пост главы МВД с июня 2019 года по октябрь 2020 года. 29 октября прошлого года новым министром внутренних дел был назначен Иван Кубраков, а Юрий Караев стал помощником Лукашенко по Гродненской области.
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