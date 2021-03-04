В инициативе утверждают, что на записи прощальная речь экс-министра к сотрудникам ГУБОПиК.





В речи человек говорит о том, что силовики спасли страну.





"И перевели это уже в более такое затяжное, но все же более спокойное русло, где у нас появилась возможность одуматься. Уже планировать, а не просто отбиваться".





Также на записи человек называет силовиков «государевыми людьми», а несогласных с властями - «жирными обывателями».





"Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами, чиновникам. Ну и особенно если вам. Все бросайте, находите эту тварь и убирайте. Вот мое такое вам наставление", — говорит голос.





Упоминает человек на записи и Александра Лукашенко.





"А потом президент еще говорил, и у меня родился мем. Он сказал, что хорошо, что так легко не с войной, но с бедой научилось белорусское общество. И я говорю: «Новый мем: синей жопой спасли страну!»"





Tut.by обратился за комментарием в МВД.