США продлили санкции против России из-за аннексии Крыма

Об этом сообщается в федеральном реестре – сборнике документов американского правительства.





Санкции были введены ранее администрациями Дональда Трампа и Барака Обамы.





Байден решил, что все эти ограничения «должны оставаться в силе» и после 6 марта 2021 года.





«Действия и политика, о которых говорится в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США», – отмечается в пояснительной записке президента.





Он подчеркнул, что из-за этого «продлевает на один год режим чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660».