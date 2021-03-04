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США продлили санкции против России из-за аннексии Крыма

Президент США Джо Байден продлил на год санкции против России, принятые ранее в связи с ситуацией в Украине и аннексией Крыма.

Об этом сообщается в федеральном реестре – сборнике документов американского правительства.

Санкции были введены ранее администрациями Дональда Трампа и Барака Обамы.

Байден решил, что все эти ограничения «должны оставаться в силе» и после 6 марта 2021 года.

«Действия и политика, о которых говорится в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США», – отмечается в пояснительной записке президента.

Он подчеркнул, что из-за этого «продлевает на один год режим чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660».
Источник: golosameriki.com
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