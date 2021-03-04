Флаг, которого боится Лукашенко

После начала протестов Лукашенко часто говорит о бело-красно-белом флаге и связывает его с периодом нацистской оккупации. Эксперты объясняют, почему это неправильно.





О чем вы узнаете из видео:





Флаг не может отвечать за то, кто его и когда использовал. Бело-красно-белый флаг мало отличается от флагов многих европейских стран, переживших немецкую оккупацию.





Бело-красно-белый флаг прославляли в своем творчестве партизан Янка Брыль и фронтовик Максим Танк.





Под красно-зеленым флагом никто не «проливал кровь» на фронтах Второй мировой войны. Его одобрили с подачи Сталина в 1951 году. Автор эскиза флага БССР рисовал портреты Гитлера во время оккупации.





В советское время любые упоминания и изображения бело-красно-белого флага были запрещены.





Первым в публичном пространстве флаг поднял студент Академии искусств Алесь Пушкин - в 1989 году во время празднования годовщины БНР.





Референдум-1995 по возвращению красно-зеленого флага нельзя считать легитимным.





Сейчас сотни тысяч белорусов поднимают бело-красно-белый флаг, бросая вызов и идя на риск.





Завершение созревания белорусской нации неразрывно связано с бело-красно-белым флагом.