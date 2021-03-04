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Кадыров потребовал от ФБР 250 тысяч долларов наличными в чемодане

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в ФБР США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.



Он заявил, что российский бизнесмен Евгений Пригожин, за информацию о котором американская спецслужба предложила награду в 250 тысяч долларов, находится у него в гостях в Грозном. «Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо. С чувством исполненного гражданского долга готов без зазрения совести получить заслуженную премию», — поиронизировал он.

Кадыров поставил ФБР одно условие: он согласен получить награду исключительно в чемодане 20-долларовыми купюрами, поскольку его «иностранные счета в США и ЕС заморожены, а жить на что-то надо». «Передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут», — написал он. В качестве доказательства он приложил свое фото с Пригожиным, добавив, что тот «даже не подозревает, что его ждет путешествие в страну ковбоев».

В конце февраля стало известно, что ФБР предложило награду до 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине. В сообщении спецслужбы утверждалось, что россиянин разыскивается за предполагаемую причастность к заговору против США с целью воспрепятствования работе Федеральной избирательной комиссии США.

В ответ на это принадлежащая бизнесмену компания «Конкорд» выдала бюро его адрес и попросила вознаграждение. Сам Пригожин обвинил сотрудников американского ведомства в охоте на ведьм.
Lenta.ru
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