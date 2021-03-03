



Идею Лукашенко для "МК" прокомментировал военный эксперт Александр Михайловский. Он назвал предложение логичным и своевременным, однако выделил в нём ряд неясных моментов.





- Есть действительно беспрецедентный уровень активности НАТО. У наших границ в Калининграде могут одновременно находиться 5-7 самолётов-разведчиков, беспилотников и так далее, - говорит Михайловский. - Аналогично - в акватории Чёрного моря и у других наших границ. Особенно стало неприятно, когда американцы стали заходить в воздушное пространство Украины и Грузии, и теперь свободно летают вдоль границ. И в этом смысле сотрудничать с белорусами точно стоит, просто потому что Беларусь - единственная из наших западных соседей, куда путь американским беспилотникам пока заказан.





Беларусь регулярно принимает наши самолёты на учениях. Мы принимаем их авиацию. Так что тут никаких трудностей не может возникнуть. Более того - это стало бы хорошим ответом на действия американцев. Но, с другой стороны, вот такое "соседство" ставит наши самолёты как бы в зависимость от хозяев. К сожалению, в Минске часто меняют подход к отношениям с Россией, а значит - могут и тут что-нибудь выкинуть в один из таких "кризисов". Но в чём Лукашенко прав - так это в том, что создавать там базу с нуля и впрямь было бы слишком затратно.