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До Дня Воли осталось три недели. Что будет в Бресте?

Последний раз День Воли в Бресте официально отмечался в 2018 году. Будет ли что-то в Бресте 25 марта 2021 года - узнали у лидеров политических партий.


Несколько недель назад Светлана Тихановская объявила о подготовке к празднованию Дня Воли. «Брестская газета» узнала у представителей брестских политических партий, собираются ли что-то организовывать 25 марта.

Руководитель Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский на вопрос о том, что слышно с проведением Дня Воли в Бресте был краток: «Ничего. В этих условиях нет смысла подавать заявку».

«Ва ўмовах масавых рэпрэсій з пытанняў бяспекі мы не бярэм на сябе адказнасць арганізоўваць святочныя мерапрыемствы», – сообщил председатель Брестской областной организации партии Белорусский народный фронт (БНФ) Дмитрий Шиманский.

В прошлом году День Воли в Бресте тоже массово не отмечался – к тому времени уже началась первая волна пандемии коронавируса. В 2019 году социал-демократы подавали заявку в горисполком, но получили отказ. Несмотря на это, вечером 25 марта несколько десятков человек собрались у памятника 1000-летию города и возложили цветы.

Таким образом, последний официальный День Воли в Бресте проходил в 2018 году – 100-летие независимости БНР в городе над Бугом отметили митингом, концертом и ремесленной ярмаркой.

В 2017 году городские власти разрешили в День Воли шествие и митинг.
Брестская газета
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