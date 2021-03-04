До Дня Воли осталось три недели. Что будет в Бресте?





Несколько недель назад Светлана Тихановская объявила о подготовке к празднованию Дня Воли. «Брестская газета» узнала у представителей брестских политических партий, собираются ли что-то организовывать 25 марта.





Руководитель Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский на вопрос о том, что слышно с проведением Дня Воли в Бресте был краток: «Ничего. В этих условиях нет смысла подавать заявку».





«Ва ўмовах масавых рэпрэсій з пытанняў бяспекі мы не бярэм на сябе адказнасць арганізоўваць святочныя мерапрыемствы», – сообщил председатель Брестской областной организации партии Белорусский народный фронт (БНФ) Дмитрий Шиманский.





В прошлом году День Воли в Бресте тоже массово не отмечался – к тому времени уже началась первая волна пандемии коронавируса. В 2019 году социал-демократы подавали заявку в горисполком, но получили отказ. Несмотря на это, вечером 25 марта несколько десятков человек собрались у памятника 1000-летию города и возложили цветы.





Таким образом, последний официальный День Воли в Бресте проходил в 2018 году – 100-летие независимости БНР в городе над Бугом отметили митингом, концертом и ремесленной ярмаркой.





В 2017 году городские власти разрешили в День Воли шествие и митинг.



