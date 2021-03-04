В Беларуси добавились восемь новых политзаключённых





Виктории Кульши предъявили обвинение по ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок"). Сергей Мироевский получил "химию", а остальные были осуждены к лишению свободы по ч.2 ст. 293 УК ("Массовые беспорядки").





"Мы оцениваем преследование Виктории Кульши, Сергея Мироевского, Григория Давыдова, Алексея Березинского, Владимира Рубашевского, Сергея Солохи, Марека Сирадзе, Виталии Бондаренко как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь и признаём их политическими заключёными", — говорится в заявлении, которое публикует правозащитный сайт "Вясна"





Правозащитники требуют немедленно освободить упомянутых политзаключённых из-под стражи и прекратить их уголовное преследование. Также они призывают немедленно освободить всех политических заключённых, а также граждан, задержанных на мирных послевыборных акциях, и прекратить политические репрессии.





Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, РОО "Правовая инициатива", простое общество "Инициатива FORB", центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусская ассоциация журналистов, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа".





Всего в Беларуси на сегодня насчитывается 270 политзаключённых.