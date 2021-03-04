+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Джо Байден обещает защищать демократию во всем мире

Белый дом представил "промежуточные принципы национальной безопасности" - стратегический план новой администрации. В нем США обязуются вместе с партнерами защищать демократию по всему миру.

Американская армия в Афганистане

Президент США Джо Байден объявил защиту демократии во всем мире центральным элементом своей национальной оборонной стратегии, пишет dw.com. Таков посыл документа "Промежуточные стратегические принципы национальной безопасности", распространенного Белым домом в среду, 3 марта. Этот документ предваряет новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, которую администрация Байдена планирует представить в текущем году.

"Авторитаризм во всем мире находится на подъеме", говорится в "стратегических принципах", в которых отмечается необходимость "работать вместе с партнерами и союзниками в борьбе с угрозами для наших демократий". В качестве инструментов угроз в документе приведены агрессивные нарушения суверенитета других стран, кибератаки и дезинформация.

"Особенно Китай демонстрирует растущую уверенность в себе. Он является единственным конкурентом, который потенциально способен объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для создания долгосрочного вызова стабильности и открытости международной системы", - говорится в документе. Россия же, согласно ему, "по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и играть деструктивную роль на мировой арене".

Белый дом подчеркивает, что США никогда не откажутся от применения военной силы в качестве необходимой защиты жизненно важных национальных интересов. Однако важнейшим инструментов внешней политики США является дипломатия. В случае, если военное вмешательство является необходимым, оно должно по возможности осуществляться совместно с международными партнерами - такими как НАТО. "Мы должны защищать, усиливать и обновлять наши демократии", - говорится в документе.
Источник: Дмитрий Вачедин
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Дмитрий Галко
Уйдёт ли Лукашенко весной?
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]