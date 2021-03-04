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Воскресенский сообщил о создании в Беларуси партии из активистов протестного движения

Юрий Воскресенский, участник встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с лидерами оппозиции в СИЗО КГБ, сообщил о создании в республике партии из активистов протестного движения.



"Оргкомитет партии уже запущен, формируется инициативная группа. Насколько мне известно, каждый день по два-три человека приходят к ним на собрание и изъявляют желание вернуться в легальную политическую деятельность. Эта партия прежде всего будет основываться на активистах того протестного движения, которые вовремя остановились", - сказал Воскресенский в эфире телеканала ОНТ в среду.

Воскресенский - бывший участник инициативной группы по сбору подписей экс-претендента в кандидаты на пост президента Беларуси Виктора Бабарико. Сейчас позиционирует себя как создатель организации "Круглый стол демократических сил" (КСДС).

Как сообщалось, 10 октября Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции. Воскресенский был в числе тех, кто был на той встрече. После ему изменили меру пресечения.


 
В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.
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