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Из письма Виктора Бабарико: Когда знаешь «зачем», можно выдержать любое «как»

Политик обратился к белорусам.


Пресс-служба Виктора Бабарико опубликовала новое письмо политзаключенного и претендента в президенты Беларуси.

Политик в письме от 25 февраля высказывает мнение о судебных процессах этих дней.

— Сильно нервничать по поводу проходящих под копирку процессов не стоит. Именно для восстановления нормальных человеческих условий жизни и были сделаны действия в прошлом году, — пишет Виктор Бабарико. — Остается надежда и вера в то, что такое же желание присутствует и у других людей. И за это они готовы побороться.

Для всех людей в нашем положении очень важно понимание внешнего мира и его отношение к происходящим событиям и персонам. Когда человеку верят и верят в него, то жить намного легче.

Мне передали очень хорошую мысль Максима Знака, созвучную с собственной жизнью. Он писал, что если знаешь «Зачем», то выдержать можно почти любое «Как».

Я знаю «зачем» и всегда задавал этот вопрос прежде, чем начинать любой проект. И в прошлом году это был один из самых важных вопросов в нашей семье. Поэтому сейчас от «внешнего космоса» будет зависеть длительность и сложность «как». Так что не расслабляйтесь, пишет charter97.org

Спасибо вам всем за поддержку и за неуспокоенность!

Напомним, процесс по делу Виктора Бабарико отложен на неопределенный срок, но минимум до 9 марта.
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