Обещать - не значит жениться. Премьер Словакии "пообещал России Закарпатье" за вакцину Спутник V?
Матович вскоре дал понять, что пошутил, и добавил, что "ничего им не обещал, они ничего от меня не хотели".
Премьер-министр Словакии Игорь Матович пошутил, что пообещал России "Закарпатскую Украину" в обмен на COVID-вакцину Спутник V. Его слова прозвучали в эфире Radio Expres, сообщает Европейская правда в среду, 3 марта.
Журналист отметил, что Матович несколько недель вел переговоры с РФ, и спросил его, что премьер пообещал России за вакцину.
"Закарпатскую Украину", - сказал Матович, удивив журналиста.
Затем премьер-министр дал понять, что пошутил, а также пожаловался, что существует мнение, будто договоренности с россиянами автоматически предусматривают предательство Словакии, пишет korrespondent.net
"Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", - сказал Матович.
Как утверждает политик, его миссия заключалась в том, "чтобы предоставить людям безопасную вакцину, чтобы они не умирали".
Напомним, что ранее Словакия разрешила использовать российскую вакцину. Разрешение на использование Спутник V будет действовать до осени, а применение препарата начнется через две недели.
Вскоре СМИ сообщили, что правительству Словакии угрожает отставка из-за российской вакцины. Две партии заявили о готовности выхода из правящей коалиции из-за закупки препарата Sputnik V. Если это случится, правительство должно будет уйти в отставку
18:55 03/03/2021
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