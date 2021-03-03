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Обещать - не значит жениться. Премьер Словакии "пообещал России Закарпатье" за вакцину Спутник V?

Матович вскоре дал понять, что пошутил, и добавил, что "ничего им не обещал, они ничего от меня не хотели".


Премьер-министр Словакии Игорь Матович пошутил, что пообещал России "Закарпатскую Украину" в обмен на COVID-вакцину Спутник V. Его слова прозвучали в эфире Radio Expres, сообщает Европейская правда в среду, 3 марта.
Журналист отметил, что Матович несколько недель вел переговоры с РФ, и спросил его, что премьер пообещал России за вакцину.

"Закарпатскую Украину", - сказал Матович, удивив журналиста.

Затем премьер-министр дал понять, что пошутил, а также пожаловался, что существует мнение, будто договоренности с россиянами автоматически предусматривают предательство Словакии, пишет korrespondent.net

"Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", - сказал Матович.

Как утверждает политик, его миссия заключалась в том, "чтобы предоставить людям безопасную вакцину, чтобы они не умирали".

Напомним, что ранее Словакия разрешила использовать российскую вакцину. Разрешение на использование Спутник V будет действовать до осени, а применение препарата начнется через две недели.

Вскоре СМИ сообщили, что правительству Словакии угрожает отставка из-за российской вакцины. Две партии заявили о готовности выхода из правящей коалиции из-за закупки препарата Sputnik V. Если это случится, правительство должно будет уйти в отставку
korrespondent.net
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