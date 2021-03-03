Из вызванных 3 марта адвокатов троих — Андрея Барташевича, Елену Шинкаревич и Николая Ётку — не аттестовали, действие их лицензий вскоре прекратят. Трое прошли аттестацию «условно», то есть «сейчас они находятся на полугодичном испытательном сроке, по истечении которого будет окончательно решена их судьба», пояснил журналистам представитель адвокатского сообщества.





Он же сказал, что в марте на комиссию вызывают «несколько десятков адвокатов». Они все высказывают свою гражданскую позицию по политически мотивированным делам либо защищают обвиняемых в таких процессах. Всего таких адвокатов, по словам источника, около 200. Он отметил, что формальный повод для вызова может быть любой.





Следующее заседание квалификационной комиссии по аттестации адвокатов состоится 24 марта. Министерство юстиции ситуацию не комментирует, но, по сведениям Naviny.by, обещает вскоре опубликовать пресс-релиз.





Напомним, что 19 февраля квалификационная комиссия при Минюсте прекратила действие лицензий адвокатов Константина Михеля, Михаила Кирилюка, Максима Конона, а также адвоката Марии Колесниковой Людмилы Казак.





В октябре 2020 Минюст прекратил действие лицензии двух адвокатов: Александра Пыльченко, который тогда защищал Марию Колесникову и Виктора Бабарико, и адвоката Брестской областной коллегии Юлию Леванчук.

За белорусских адвокатов уже вступились зарубежные коллеги. Соответствующие заявления сделали российские и американские адвокаты.