Мингорсуд отменил приговор лидеру ОГП - его продолжают держать на Окрестина
Лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Николай Козлов по-прежнему находится в изоляторе на Окрестина.
При том, что Минский городской суд 1 марта вынес решение: постановление районного суда о наказании политика 15 сутками ареста отменить, дело должен рассмотреть другой судья.
Несмотря на это, Николая Козлова так и не отпустили, сообщили в пресс-службе ОГП. Участковый в Партизанском РУВД Минска сказал, что Козлов задержан до следующего суда, который пройдет 3 марта.
Однако ни канцелярия в административных делах, ни секретарь судьи не имеют информации, пройдет ли процесс.
72 часа с момента задержания руководителя ОГП истекают в середине дня 4 марта.
1 марта Николая Козлова вызвали в Партизанское РУВД Минска для составления третьего подряд протокола за «неповиновение» — отказ давать подписку о неразглашении в «деле Координационного совета». Из милиции он не вышел.
Позже родственникам сказали, что его забрали в тюрьму на Окрестина отбывать административное наказание — присужденные ему ранее 15 суток ареста.
17:44 03/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение