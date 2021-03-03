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Мингорсуд отменил приговор лидеру ОГП - его продолжают держать на Окрестина

Лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Николай Козлов по-прежнему находится в изоляторе на Окрестина.


При том, что Минский городской суд 1 марта вынес решение: постановление районного суда о наказании политика 15 сутками ареста отменить, дело должен рассмотреть другой судья.

Несмотря на это, Николая Козлова так и не отпустили, сообщили в пресс-службе ОГП. Участковый в Партизанском РУВД Минска сказал, что Козлов задержан до следующего суда, который пройдет 3 марта. 

Однако ни канцелярия в административных делах, ни секретарь судьи не имеют информации, пройдет ли процесс.

72 часа с момента задержания руководителя ОГП истекают в середине дня 4 марта.

1 марта Николая Козлова вызвали в Партизанское РУВД Минска для составления третьего подряд протокола за «неповиновение» — отказ давать подписку о неразглашении в «деле Координационного совета». Из милиции он не вышел.

Позже родственникам сказали, что его забрали в тюрьму на Окрестина отбывать административное наказание — присужденные ему ранее 15 суток ареста.
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