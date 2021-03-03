



При том, что Минский городской суд 1 марта вынес решение: постановление районного суда о наказании политика 15 сутками ареста отменить, дело должен рассмотреть другой судья.





Несмотря на это, Николая Козлова так и не отпустили, сообщили в пресс-службе ОГП. Участковый в Партизанском РУВД Минска сказал, что Козлов задержан до следующего суда, который пройдет 3 марта.





Однако ни канцелярия в административных делах, ни секретарь судьи не имеют информации, пройдет ли процесс.





72 часа с момента задержания руководителя ОГП истекают в середине дня 4 марта.





1 марта Николая Козлова вызвали в Партизанское РУВД Минска для составления третьего подряд протокола за «неповиновение» — отказ давать подписку о неразглашении в «деле Координационного совета». Из милиции он не вышел.





Позже родственникам сказали, что его забрали в тюрьму на Окрестина отбывать административное наказание — присужденные ему ранее 15 суток ареста.