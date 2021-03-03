



Катерину Борисевич осудили на 6 месяцев лишения свободы и оставили под стражей, врачу Артему Сорокину дали 2 года лишения свободы с отсрочкой на год. Также 2 марта был вынесен приговор по громкому делу «ноль промилле» – журналисткуосудили на 6 месяцев лишения свободы и оставили под стражей, врачудали 2 года лишения свободы с отсрочкой на год.





В двух разных новостях прослеживается общий мотив – мести за профессиональную деятельность и своеобразной подготовки властей к весенним протестам.





Олег Волчек. – По-моему, в 2009 году начали призывать в армию Франка Вечерку, потом «молодофронтовца» Ивана Шило, чтобы как-то смягчить их политическую активность. – Если говорить о срочном призыве политологов, то это не первый такой случай реакции власти, когда в качестве инструмента борьбы используется армия, – напомнил в экспресс-комментарии « Салідарнасці » правозащитник, руководитель организации «Правовая помощь населению». – По-моему, в 2009 году начали призывать в армиюпотом «молодофронтовца»чтобы как-то смягчить их политическую активность.





Читая критические публикации Артема Шрайбмана и Арсения Сивицкого, я, честно говоря, не предполагал, что могут вызвать на сборы и их. Хотя формально закон не нарушен, военнообязанные по первому требованию действительно должны являться на военные сборы. В данном случае повезло, что ребята уже были в армии и предстоит всего месяц – по-моему, Вечерку и Шило забирали на полтора года.





Подтекст, безусловно, ясен – хотя бы на этот промежуток времени, на сложное для белорусской политики весеннее время ограничить влияние экспертов.





Конечно, это уменьшит их влияние на общественность своими продуманными и взвешенными комментариями – думаю, каждого из них читает не 10 тысяч постоянных подписчиков, а и по 100 тысяч человек в Беларуси и за рубежом.





Но власть одного не поняла: арестовывая правозащитников, журналистов, политологов, «выводя» их из общественного круга, они не уменьшат протестные настроения.





В любом случае, у людей протест остался в головах, сейчас новое время, и далее если лидеры мнений не будут говорить о каких-то важных вещах, люди сами говорят – на местах, в своих дворах, чатах, решают важные для себя вопросы.





В условиях децентрализации каждая группа людей принимает решения самостоятельно, пусть и ссылаясь на мнения политологов и правозащитников. Поэтому подобный способ борьбы достаточно примитивен.





…Приговор врачу БСМП Артему Сорокину и журналистке TUT.by Катерине Борисевич эксперт называет возмутительным:





– Даже если по «их законам» давать отсрочку, то почему только одному фигуранту, почему так нужно мучить журналистку еще два месяца? Тем более, что у нее есть ребенок, которого Катерина воспитывает одна, и это важный момент, он должен являться смягчающим обстоятельством.





Но, видимо, журналисты – это большая проблема для властей: вас как ни прижимай, все равно пишете. Хотя, опять же, у властей нет понимания, что сегодня каждый гражданин сам себе журналист; и в Telegram, и в Facebook я вижу очень много качественных, здравомыслящих текстов.





Вообще, пишущих, снимающих людей сегодня столько, что посадить, продержать за решеткой еще нескольких журналистов – это все равно не решит проблему.





А по имиджу ударит сильно, потому что бизнес-партнеры из Европы и США не любят, когда идет давление на свободу слова, и такие действия только прибавляют отрицательного рейтинга.