Инсайд: Кремль разрешил СМИ критиковать Лукашенко, но...
"Максимально сбалансированно".
Политолог Дмитрий Болкунец сообщает в своем телеграм-канале о новой редакционной политике российских госСМИ по Беларуси:
"По Беларуси устанавливают в госСМИ России пока следующую редакционную политику: максимально сбалансированно. Если допустили критику Лукашенко, то должен быть в следующем материале ОБЯЗАТЕЛЬНО позитив. А вообще избегать наездов. Это крайне не желательно", - пишет Болкунец
15:31 03/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение