+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Белорусский Красный Крест обвинили в участии в фальсификациях на выборах

Организацию могут лишить финансовой поддержки международного офиса

Беларуское общество Красного Креста соучаствовало в фальсификации выборов, заявляет Национальное антикризисное управление (НАУ), которое обратилось по этому поводу в международный офис движения.

Представители беларуской диаспоры начали кампанию в соцсетях #TyrannyPoisonsRedCorss, чтобы обратить внимание мировой общественности на участие Беларуского общества Красного Креста (БОКК) в фальсификации президентских выборов. НАУ поддержало кампанию и направило письмо в Международный комитет Красного креста.

В документе изложены факты, подтверждающие участие БОКК в массовых фальсификациях на выборах 9 августа. Что же произошло?

Во время выборов президента в состав участковых избирательных комиссий вошли 2998 человека как представители БОКК. 2532 из них уже участвовали в парламентских выборах в 2019 году. Вот только четверть этого списка тогда выдвигались в комиссии от других организаций.

На 362 участках, где работали вышеуказанные представители БОКК, платформа «Голос» доказала факты фальсификаций – количество фото бюллетеней с голосами за Светлану Тихановскую превысило число засчитанных за нее голосов в протоколах, подписанных членами комиссий. 

Массовые репрессии – одно из последствий этих фальсификаций.

НАУ обратилось в Международный комитет Красного креста с тремя просьбами:

1) Рассмотреть приложенные материалы о нарушении БОКК принципов нейтральности и независимости, декларирующихся Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца;

2) Ликвидировать финансовую поддержку БОКК и направить средства напрямую нуждающимся;

3) Приостановить членство БОКК в Международной федерации обществ Красного креста и Красного Полумесяца, а также Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца до тех пор, пока организация не докажет свое соответствие принципам движения.

Заметим, что беларуский Красный Крест возглавляет министр здравоохранения Дмитрий Пиневич
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Дмитрий Галко
Уйдёт ли Лукашенко весной?
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]