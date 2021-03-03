– Вчера Лукашенко сказал, что новая конституция будет принята в январе-феврале следующего года. И дальше была фраза, что, мол, участники совещания потом могут принять участие в парламентских и президентских выборах. Какой вывод вы из этого делаете – будут досрочные выборы?





– Возможно, сроки этих мероприятий еще будут переноситься и затягиваться. Но, судя по всему, в качестве одного из вариантов действительно рассматривается план политической реформы с проведением досрочных парламентских и президентских выборов. Такой вариант обсуждался еще с осени прошлого года как подготовительный этап к транзиту власти.





Также нужно помнить, что в конце 2021-го или в начале 2022-го должны пройти местные выборы. Наверное, их могут объединить с проведением референдума по принятию новой конституции.





Также существует вариант проведения с референдумом и досрочных выборов – чтобы сразу перейти к формированию нового состава власти.





Многое будет зависеть от того, когда новая конституция будет вступать в силу, когда в реальности будет изменена политическая модель.





– Как думаете, к какому варианту склоняется правящий режим?





– Мне кажется, что никакого четкого плана нет, рассматриваются несколько сценариев. Все будет решаться по ситуации – в зависимости от политической обстановки к началу осени этого года. Пожалуй, тогда будет приниматься окончательное решение.





Сейчас любая избирательная кампания – это очень большой риск для Лукашенко. Очевидно, что он не имеет поддержки большинства. Не пользуется популярностью и вся его номенклатура, которая, наверное, будет претендовать на основные позиции в новом политическом устройстве.





Расчет на то, что сначала нужно стабилизировать ситуацию, зачистить политическое поле, гарантировать победу тех, кто будет идти в русле желаний действующей власти. Хотя маловероятно, что выборы будет честными и свободными.





– Будет ли транзит власти в реальности? Что будет дальше с Лукашенко?





– Наверное, базовый сценарий Лукашенко – затянуть транзит власти до 2025 года. Если это не получится из-за внутриполитической ситуации или внешнего давления, то, пожалуй, наиболее приемлемым для него может быть казахский сценарий.





Бывший президент Назарбаев ушел на пост главы Совбеза, но при этом сохраняет большое политическое влияние.





Но в Беларуси реализовать такую модель будет очень сложно. В Казахстане она построена на высокой популярности и большом авторитете Назарбаева внутри страны, а также на влиянии политических партий и общественных структур.





Всего этого в Беларуси нет. Уровень доверия к Лукашенко и номенклатуре очень низкий.





Лукашенко не умеет вести сложную политическую игру, для него это всегда было очень сложно. А Назарбаев как бывший партийный деятель еще советского времени это умеет.





Поэтому Лукашенко повторить путь бывшего президента Казахстана будет очень трудно, при таком варианте можно ожидать разных политических эксцессов.





Наверное, Лукашенко будет пытаться заморозить ситуацию и откладывать проведение политической реформы насколько это возможно.





– Если Лукашенко решит пойти по озвученному им варианту, когда «Всебелорусскому собранию» придадут статус конституционного органа и он возглавит его, кто может стать его приемником на посту президента?





– Наверное, все, кого сегодня можно назвать, скорее всего, не станут приемниками. Вероятно, будут выводить на политическую сцену новую не засвеченную фигуру. Для устойчивости власти надо, чтобы новый президент был приемлем для всего общества, а не только для номенклатуры.





Можно прогнозировать, что внутренняя борьба за эту позицию будет жесткой.

Что касается придания ВНС статуса конституционного органа, то здесь больше вопросов, чем ответов. Эта экзотическая модель может оказаться неработоспособной. Непонятно, какие полномочия может иметь ВНС, какие полномочия заберут у президента.





Понятно, как Лукашенко мыслит: он хочет создать модель, в которой при уходе с поста президента он оставался бы лидером, который контролировал бы все происходящее в стране, и при этом продолжала бы вертеться вся система с президентом и депутатами.





Но видно, что сейчас у Лукашенко нет понимания, какими механизмами это обеспечить.





– Вчера он долго объяснял, что новый кредит у Путина не просил, а хотел бы получить часть кредита, предусмотренного на строительство БелАЭС. Почему все-таки Путин не дал денег?





– Возможно, до обсуждения этого вопроса в Сочи действительно не дошло. Но в целом позиция Москвы в этой части кажется достаточно прозрачной после начала политического кризиса в Беларуси.





Деньги готовы давать только за конкретные шаги. Например, за соблюдение договоренностей по проведению политической реформы.





Безоговорочно спонсировать существующую в Беларуси модель Москва, похоже, не планирует. Ее задача – сделать отношения рациональными, выгодными для России. Мы видим это, в том числе, по ценам на энергоносители и новым схемам по логистике.