Об этом известный российский журналист Артемий Троицкий заявил в интервью каналу «И Грянул Грэм»





Он также заинтересовался покупкой новой яхты олигархом Романом Абрамовичем, по его мнению, он покупает ее не себе – а конкретному человеку. Троицкий назвал имя этого человека в эфире.





И высказал свое мнение по поводу этапирования российского оппозиционера Алексея Навального в исправительную колонию N2 в Покрове. Троицкий считает, что Навального могут отпустить по УДО, если «торг» с Западом пройдет удачно.





По его мнению, Запад готовит «санкции из ада» и Кремль это может убедить передумать.



