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Троицкий уверен: Лукашенко покинет пост до конца 2021 года. Если нет, обещает побриться налысо

Троицкий высказал предположение, что Лукашенко не сможет удерживать власть весь этот год – если он не покинет кресло до конца 2021 года – то Троицкий обещает побриться налысо.

Троицкий уверен: Лукашенко покинет пост до конца 2021 года. Если нет, обещает побриться налысо
Об этом известный российский журналист Артемий Троицкий заявил в интервью каналу «И Грянул Грэм» 

Он также заинтересовался покупкой новой яхты олигархом Романом Абрамовичем, по его мнению, он покупает ее не себе – а конкретному человеку. Троицкий назвал имя этого человека в эфире. 

И высказал свое мнение по поводу этапирования российского оппозиционера Алексея Навального в исправительную колонию N2 в Покрове. Троицкий считает, что Навального могут отпустить по УДО, если «торг» с Западом пройдет удачно. 

По его мнению, Запад готовит «санкции из ада» и Кремль это может убедить передумать. 
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