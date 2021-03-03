



Обвинили врача и журналистку по части 3 статьи 178 УК «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия». Судья Светлана Бондаренко согласилась с доводами прокурора Людмилы Иваненко и приговорила журналистку Катерину Борисевич к 6 месяцам заключения и штрафу в размере 100 базовых (2900 рублей). А врача Артема Сорокина — к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на год и штраф в размере 50 базовых величин (1450 рублей).





«Соединенные Штаты осуждают политически мотивированное признание виновными и приговоры, вынесенные сегодня в отношении журналиста Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина за их роль в раскрытии правды о смерти Романа Бондаренко во время его задержания милицией.





Данное уголовное дело было направлено на то, чтобы наказать лиц, которые разоблачили дезинформацию о Бондаренко, и отвлечь внимание от того факта, что в ноябре сотрудники силовых органов – а также лица, действовавшие с их одобрения – избили человека до смерти.





Виновные в этом преступлении так и не были привлечены к ответственности. Вместо этого, власти решили отомстить тем, кто вскрыл факты», — говорится в заявлении посольства США.





Еще одним ударом по свободе СМИ в Беларуси назвала приговор представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру. Она прокомментировала итоги судебного процесса на своей странице в Twitter.





"Я опечалена решением суда, приговорившего журналистку TUT.BY Катерину Борисевич к шести месяцам лишения свободы. Это еще один удар по свободе СМИ в Беларуси. Не должно быть уголовного преследования за предоставление информации, представляющей законный общественный интерес", цитирует Терезу Рибейру euroradio.fm





А Ольга Хижинкова, мисс Беларусь-2008, которая сама провела в тюрьме многие дни за свою позицию, заявила, что восхищается Артемом Сорокиным и Катериной Борисевич.





«Лично я ждала единственно справедливого оправдательного приговора. Но ловлю себя на мысли, что радуюсь относительно «мягкому» приговору для совершенно невиновных людей. Что это не пять, не десять лет колонии. Разве такому развитию событий кто-нибудь удивился бы? Вот до чего мы дожили.





Если они и достойны чего-то, то благодарности за свой профессионализм и честность. Я восхищаюсь этими людьми и горжусь жить с ними в одно время в одной стране», — рассказала Ольга Хижинкова.









Депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий, в свою очередь, заявил что сожалеет о приговоре.





«2021 год объявлен Годом народного единства. Но объединить общество и сплотить народ нельзя принятием указа, закона или плана мероприятий. Достичь единства можно только на пути примирения, укрепления взаимопонимания и доверия… На пути утверждения справедливости, добра и любви.





К сожалению, то, что мы пока наблюдаем, не дает повода для оптимизма. На мой взгляд, мы упустили здесь уже немало шансов. И вынесенный приговор в отношении журналиста Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина также, по-моему, стал очередной упущенной возможностью на пути примирения и сплочения нашего народа. Жаль!», — передает его слова БАЖ.





Не остался в стороне и экс-руководитель президентского пула.





«Глядя на этот «суд», прокручивал в голове библейские мотивы судилища над Иисусом Христом в булгаковской аранжировке. Ни на кого не примеряю ничьи роли, но суть события примерно та же: таскают безвинных людей и пытаются придумать им вину. Особенно сейчас актуальна фраза: «Они не ведают, что творят»,- заявил Дмитрий Семченко.





Редакция портала TUT.by, где работает Екатерина Борисевич, выступила с заявлением после приговора:





«Семья Романа Бондаренко не имела и не имеет претензий ни к Кате, ни к доктору Артему Сорокину, который и подтвердил нашей журналистке достоверность документа. Более того, двоюродная сестра Романа сообщила, что семья дала разрешение на публикацию материалов, касающихся состояния здоровья Романа».





«Мы, журналисты, редакторы и все сотрудники TUT.BY, считаем приговор незаконным и несправедливым. Единственным справедливым решением, на наш взгляд, был бы оправдательный приговор», — говорится в обращении.