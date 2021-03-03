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Посол Мезенцев перепутал стороны света: Запад делает все, чтобы не допустить сближения Беларуси с Россией

Запад делает все для недопущения сближения Беларуси и России и для того, чтобы «оторвать их друг от друга», заявил в интервью «Беларусь 1» посол РФ Дмитрий Мезенцев, хотя в реальности ситуация выглядит с точностью до наоборот.

Но российским чиновникам, как и белорусским, удобно жить в королевстве кривых зеркал. Вот и представитель российской дипломатии обнаружил «огромное множество примеров» своему утверждению. 

По его словам, политическое сближение и российско-белорусская интеграция являются самым важным фактором, с которым не соглашается Запад. 

Заметим однако специально для посла, что с этим не соглашается и беларуский народ, который по всем соцопросам против "интеграции" с Россией и выступает лишь за равноправное сотрудничество, как и со странами ЕС.

Тем не менее, посол утверждает, что "Западу нужно делать все, чтобы оторвать Беларусь от России", хотя на самом деле именно Россия пытается не допустить сближения Беларуси с Западом, грубо вмешиваясь во внутренние дела нашей страны и поддерживая нелегитимного Лукашенко.
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