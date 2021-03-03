Аваков: Белорусский информатор дал показания о заказчиках убийства Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что белорусский информатор дал небезынтересные показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета
По его словам, после проведения еще нескольких следственных действий генрокурор примет решение о дальнейшем расследовании уголовного дела.
"Он дал показания. Показания небезынтересные. Еще будет у нас два интересных следственных действия, а потом генеральный прокурор решит, можно ли эту информацию делать публичной и что с ней делать дальше", - сказал Аваков в эфире программы "В гостях у Гордона" во вторник.
Мы не должны оценивать, ложится ли эта информация в общую канву дела, отметил он. "Вопрос в том, истина это или нет. Мы все время задам себе вопрос "а какой мотив". И вот мы увидели мотив, что белорусские спецслужбы посчитали, что он является неудобным человеком".
4 января 2021 года интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на обнародованные аудиозаписи и бельгийское издание "EUobserver" сообщило о том, что убийство Шеремета готовили спецслужбы Беларуси.
На записи предположительно голос главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 году Вадима Зайцева. Из нее следует, что спецслужбы по приказу главы государства обсуждали возможность убийства (подрыва) Шеремета, что и было сделано 4 года спустя.
Национальная полиция Украины сообщила, что получила в свое распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета - документы и аудиозаписи, сделанные не позже 2012 года.
Следствие получило разрешение на проведение следственных действий в одной из стран Европы, а распорядителя переданной информации пригласили для проведения следственных действий.
Экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозаписи и направил их для расследования в Украину и Европейский Союз, заявил о готовности прибыть в Киев и дать показания.
Павел Шеремет был убит в Киеве утром 20 июля 2016 года. Его машина была подорвана, журналист погиб на месте.
Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану операции в Донбассе Андрею Антоненко.
Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.
10:06 03/03/2021
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