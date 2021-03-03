Как сказать без слов: Лукашенко о кредите, досрочных выборах и уходе





Александр Лукашенко 2 марта провел совещание с силовиками, на котором, помимо прочего, рассказал о "тайнах" своей встречи в Сочи с Путиным, пишет Свабода.





Рассказал с преамбулой, мол, пишут много чуши об этой встрече, а вот послушайте всю правду, как оно там было на самом деле.





В его признаниях впечатляли два.





Так был разговор о кредите?





Одно - о кредите.

"Много сейчас писали и вякают по поводу кредитов. Ни о каких кредитах даже речи не было. И в материалах у меня не было даже темы этой. Никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно", - объяснил Лукашенко.





Ну, не было речи о кредите, так не было. Но далее он сказал, что Россия в свое время дала Беларуси кредит на строительство АЭС.





"И тогда я так дружески Путину говорю: если я сэкономлю, то вы этот кредит оставьте в Беларуси на другие нужды, допустим на военные", — рассказал Александр Лукашенко.





Что на это тогда ответил Путин, Лукашенко напрямую не сообщил. Однако экономия и впрямь произошла. Но дальше - внимание.





"Естественно, что тут дешевле станция. Вот откуда пошла эта тема. Но мы ее не обсуждали. Я помню обещание президента России. Единственное, сказал: если это не напряг для экономики России, мы будем использовать остаток этого кредита, в том числе и на военные нужды. Может быть, и на закупку самолетов и более современной техники. Непринятия не было", - сказал Лукашенко.





"Единственное, сказал" - так значит разговор о кредите все же был, пусть реплики и подавала только одна сторона. "Непринятия не было", а принятие, согласие были?





А вдруг по мнению Путина "напряг" для российской экономики такая операция все же создаст? И если обещание со стороны Путина все же было, то почему же он не подтвердил свое обещание, а продемонстрировал всего лишь отсутствие непринятия?





Молчание - знак согласия - эта замечательная формула, но она вряд ли действует, когда речь идет о договоренности с главой великой державы относительно миллиардов долларов.





По существу объяснения самого Лукашенко российский кредит на постройку Белорусской АЭС был целевой, связанный, выделенный именно на это. Удалось сэкономить - отлично. Но никакого автоматизма в распределении остатка нет.





Если твердая договоренность с Кремлем насчет того, на что тратить сэкономленное, тогда ее выполнение - вещь естественная.





Хотя о договоренности известно только со слов Лукашенко. Как и, скажем, в прошлом году опять же с его слов было известно, что Путин обещал дать Беларуси 300 миллионов долларов в качестве компенсации за налоговый маневр. И где те 300 миллионов?





А было ли это обещание Путина вообще? Как и обещание оставить Беларуси сэкономленный остаток от кредита на АЭС.





И поэтому из слов самого Лукашенко следует, что разговор о кредите был и никакого определенного ответа он не получил. И "писали и вякали" об этом, как выясняется, не зря.





Будут ли досрочные выборы?





Второй сюжет, отмеченный такой же двусмысленностью - о досрочных выборах после принятия Конституции.





"Никакого трансфера власти быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по Конституции и закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале следующего года. Вот и весь трансфер власти. Все, даже вы вчетвером (участники совещания) можете участвовать в этих выборах после Конституции — в парламентских, и в президентских».





Все понятно? Нет, ничего не понятно. Все, включая участников совещания, могут принять участие в "этих выборах после Конституции". В каких "этих"? Когда "эти" выборы состоятся?





Можно понять, что вскоре после принятия Конституции. А можно и иначе понять. Что президентские, скажем, выборы состоятся в 2025 году. Не было же сказано, что выборы будут досрочные, что состоятся они, скажем, до конца 2022 года. Кто-то может так слова Лукашенко интерпретировать. Но он этого не сказал.





О сроках референдума по Конституции сказал, а о сроках выборов — нет.





Так и насчет собственного участия или неучастия он по существу ничего определенного не сказал. Из многолетней практики известно, что если Лукашенко идет на президентские выборы, то никакие другие представители власти на них не идут даже в виде самых лояльных спойлеров.





Щедрое то ли предложение, то ли разрешение силовикам баллотироваться на "этих выборах после Конституции" можно, опять же, понять так, что Лукашенко на них не идет, поэтому могут пойти они.





А можно понять и совсем иначе, как банальную констатацию формального права взрослого гражданина Беларуси баллотироваться на пост президента. Ну да, все смогут баллотироваться, и Головченко, и Хренин, и Вольфович, и Воинов. Так и в 2020 году могли. Но почему-то не было желания.





Так что Лукашенко сказал относительно гипотетических досрочных выборов и своего гипотетического в них неучастия? А конкретно ничего.





Транзит власти — это что?





Хотя нет — сказал. Что "никакого трансфера власти быть в Беларуси не может".





Может он просто не понимает смысла этого понятия. На самом деле транзит власти - это не передача ее в наследство, не назначение преемника, это просто переход власти к другому лицу. Скажем, в США в этом году состоялся транзит власти от Трампа до Байдена, вопреки большому несогласию первого.





Может Лукашенко продемонстрировал безграмотность, мол, транзит — это передача власти детям и ее не будет. А может хитрил, "кося" под необразованного крестьянина, но озвучил свои истинные намерения, прекрасно понимая смысл понятия — никакой передачи власти другому лицу не будет.