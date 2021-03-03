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Спустя неделю после встречи с президентом России в Сочи Александр Лукашенко вдруг решил поделиться комментариями о ней. Он утверждает, пишет Салідарнасць, что темы российского кредита не было даже в повестке дня, не поднимался и вопрос трансфера власти.





— Ко всему, что говорит Лукашенко, надо относиться очень осторожно, потому что он, как и всякий политик, говорит то, что ему в данный момент выгодно, чтобы произвести благоприятное впечатление. Прибирает острые углы, все неприятное, и, наоборот, выпячивает то, что ему в данный момент выгодно, — отметил в экспресс-комментарии «Cалідарнасці» политолог Валерий Карбалевич.





Эксперт настаивает на том, что главными темами этой встречи стало обсуждение вопросов, которые поднимались на предыдущей в сентябре.





— Остаюсь при своем мнении: главный вопрос был посвящен ревизии сентябрьских договоренностей. В сентябре Путин требовал от Лукашенко осуществить трансфер власти. Сложно сказать, требует ли он этого сейчас. Думаю, что как раз главный смысл встречи заключался в том, чтобы убедить Путина не подталкивать Лукашенко к трансферу, не ускорять этот процесс. Согласился ли Путин? Скорее да, чем нет.





И из-за того, что у него самого проблемы, и из-за того, что теперь они с Лукашенко объединились на антизападной основе, и из-за того, что Лукашенко взял контроль над ситуацией в стране и опасность революции, которая была в августе-сентябре, на сегодняшний момент исчезла. Это тоже важный фактор, который позволяет Лукашенко не торопиться с переменами, — полагает политолог.





Карбалевич указывает на то, что денежного вопроса избежать в этих переговорах не удалось, как, впрочем, и во всех белорусско-российских переговорах на протяжении многих лет.





— Если следить за официальной риторикой о деньгах, то речь идет о том, что те три миллиарда, сэкономленные на строительстве электростанции, просят выделить в качестве финансирования каких-то проектов, инвестиций, а не просто передать правительству Беларуси, чтобы оно распоряжалось ими как хотело.





Не случайно в Сочи Лукашенко говорил про «Гродно Азот», дескать, проинвестируйте строительство нового производства. То же самое говорил и замминистра финансов. Белорусская сторона хотела бы получить кредит примерно по той же схеме, как с китайцами, которые предоставляют связанные кредиты на конкретные проекты.





Но для того, чтобы Россия согласилась на какие-то проекты, они должны быть окупаемыми. Очень сомнительно, что такие сегодня есть в Беларуси. В тот же «Гродно Азот» белорусские власти предлагают инвестировать уже не в первый раз. И «Газпром», и китайцы в свое время посчитали и отказались. Согласятся ли россияне теперь, сложно сказать, потому что там выгода совершенно неочевидна.





Я полагаю, что подобные вопросы сейчас обсуждаются, предлагаются какие-то проекты, продолжаются переговоры. И вопрос стоит не обязательно о трех миллиардах, может быть, какие-то проекты Россия поддержит, какие-то нет. Сумма может быть и гораздо меньшей. Но если бы деньги дали сейчас, вряд ли бы об этом смогли умолчать, — считает политолог.





Карбалевич не исключает и того, что в Кремле понимают истинные цели, на которые Беларуси требуется финансирование, например, в связи с экономическим кризисом или оплатой силовиков.





— Конечно, в России все понимают, но это не значит, что они не захотят за это платить. К вопросу денег мы будем еще возвращаться. Деньги — это вообще вечная тема в повестке белорусско-российских отношений, — говорит Карбалевич.





Не стали для него неожиданными и заявления Лукашенко о сроках конституционной реформы — в январе-феврале будущего года.





— Он объявлял на ВНС о том, что референдум по Конституции пройдет в начале 2022 года, и, в принципе, повторил это. Другое дело, что он предполагал возможность совместить референдум по Конституции с выборами в местные Советы. Но они должны пройти до 18 января. Поэтому то ли местные выборы будут отодвигать, то ли референдум проведут раньше, — не исключает политолог.