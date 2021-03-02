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У могилевских волонтеров-правозащитников прошли обыски

У волонтеров правозащитной команды Mayday Натальи Михальковой и Татьяны Живицы прошли обыски в рамках уголовного дела по ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие).


Обыски продлились недолго, сотрудники ГУБОПиК ничего не изъяли. Обыск дома у Натальи Михальковой проходил при ее родителях, без участия непосредственно девушки, пишет МогилевОнлайн.
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