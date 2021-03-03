Правозащитник "Весны" Дмитрий Соловьев





Его доставили в Следственный комитет, где допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса (Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности). После допроса Дмитрия отпустили под подписку о невыезде.





Дмитрия Соловьева под Минском ворвались сотрудники ОМОНа и ГУБОПиКа и провели обыск, изъяли технику. Обыск происходил в рамках уголовного дела по ст. 342 УК РБ. Напомним, пишет spring96.org, что во время массового нападения на правозащитников и журналистов 16 февраля в домпод Минском ворвались сотрудники ОМОНа и ГУБОПиКа и провели обыск, изъяли технику. Обыск происходил в рамках уголовного дела по ст. 342 УК РБ.





После обыска правозащитник был задержан. При задержании и в микрооттобусе по дороге в ИВС его избивали.





18 февраля Соловьев был осужден на 12 суток ареста по ст. 23.34 КоАП. На его доме встроен бетонный барельеф с "Погоней", и судья суда Минского района Анжелика Козлова посчитала это пикетированием. 28 февраля его освободили из изолятора временного содержания.





Дополнено. Второго марта в Минском областном суде прошло рассмотрение жалобы Дмитрия Соловьева на решение суда Минского района по поводу его административного ареста. Судья Тулейко не удовлетворил жалобу, постановление суда Минского района оставлено в силе.