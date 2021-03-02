В Беларуси +5 новых политзаключенных / @viasna96
Среди них — гражданин РФ
В Беларуси политзаключенными признали еще 5 человек. Это Руслан Линник, Виктор Царикевич, Игорь Копанайко (РФ), Ян Рымарев и Юрий Костюк, сообщает spring96.org.
Всего в нашей стране уже 262 политзаключенных.
В своем заявлении правозащитное сообщество признает упомянутые приговоры "политически мотивированными, связанными с мирной реализацией выражения мнения". Оно требует немедленного освобождения политзаключенных и прекращения уголовного преследования.
20:02 02/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение