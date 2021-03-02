В Беларуси +5 новых политзаключенных / @viasna96





услан Линник, Виктор Царикевич, Игорь Копанайко (РФ), Ян Рымарев и Юрий Костюк, В Беларуси политзаключенными признали еще 5 человек. Это Р сообщает spring96.org.





Всего в нашей стране уже 262 политзаключенных.





В своем заявлении правозащитное сообщество признает упомянутые приговоры "политически мотивированными, связанными с мирной реализацией выражения мнения". Оно требует немедленного освобождения политзаключенных и прекращения уголовного преследования.



