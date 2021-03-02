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В Беларуси +5 новых политзаключенных / @viasna96

Среди них — гражданин РФ


В Беларуси политзаключенными признали еще 5 человек. Это Руслан Линник, Виктор Царикевич, Игорь Копанайко (РФ), Ян Рымарев и Юрий Костюксообщает spring96.org. 

Всего в нашей стране уже 262 политзаключенных.

В своем заявлении правозащитное сообщество признает упомянутые приговоры "политически мотивированными, связанными с мирной реализацией выражения мнения". Оно требует немедленного освобождения политзаключенных и прекращения уголовного преследования.
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