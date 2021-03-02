Полина Шарендо-Панасюк





Как оказалось, до места назначения она так и не доехала. Муж активистки Андрей Шарендо рассказал сайту Charter97.org, что ее этапировали в минское СИЗО на Володарского:





— Все началось с того, что Полину во вторник этапировали из бресткого СИЗО №7 на судебную экспертизу в Минск. В пятницу я начал звонить в «Новинки» и оказалось, что ее там нет. Сказали, что надо подождать до понедельника.





В понедельник оказалось, что ее до сих пор не привезли и мы начали беспокоиться, все-таки неделя прошла. Я, адвокат и знакомые начали обзванивать все СИЗО, в Барановичах ее не оказалось, в Жодино тоже. Естественно, начали волноваться.





«Володарка» таких сведений не дает. Только сегодня стало известно, что Полина находиться там, мы попытались передать передачу и она прошла. Находится там она неизвестно сколько и причины нахождения неизвестны. Либо она там ждет этапирования до «Новинок», но это странно, почему сразу не перевели, либо там готовятся какие-то следственные действия, пока это неизвестно.





Адвокат на днях попробует туда доехать и узнать информацию, потому что «Володарка» по телефону информацию никакую не дает.





Простое действие, перевод на экспертизу, который идет уже 8 суток с момента, как ее вывезли, это тоже своеобразное давление, известно, что этапирование — стресс. При этапировании происходят постоянные обыски, постоянно находишься в автозаках, перевозках, никакой определенности. Подобные действия можно расценивать, как психологическое давление. Восемь суток в дороге в «Новинки» — это психологическое давление.





Я как родственник не знал, где она находится в течение недели, только мог догадываться. Никакой информации не давали.



