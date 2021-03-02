Эксперт: Виктора Лукашенко вводят в публичную политику. Сын за отца?

В конце минувшей недели Александр Лукашенко назначил старшего сына президентом Национального олимпийского комитета. При этом руководитель страны анонсировал, что Виктор подаст в отставку с поста помощника президента по национальной безопасности, на котором он работал с 2005 года.





UDF.BY поинтересовался у экспертов: что может означать уход старшего сына Лукашенко с важного поста, на котором он курировал работу силовых структур?

«Возможно, по мнению отца в критический момент Виктор проявлял себя пассивно»

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF.BY отметил, что сложно оценивать кадровые передвижения из-за закрытости системы, но выдвинул две версии о причинах произошедшего.





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«С одной стороны, повышение Виктора Лукашенко до президента НОК не поможет ему решать возникшие проблемы с МОК, т.к. он также признан виновным и попал под санкции из-за репрессий в отношении белорусских спортсменов. С другой стороны, это решение можно рассматривать как своего рода обкатку Виктора Лукашенко и его введение в более-менее публичную политику. Вероятно, это один из сценариев транзита власти, при котором Виктор рассматривается в качестве приемника. Наверное, Лукашенко хочет иметь подстраховку в виде старшего сына», – сказал Усов.





Политолог не исключает, что вскоре может последовать назначение Виктора Лукашенко на новый пост в административно-бюрократическом аппарате, «чтобы придать ему уровень публичного политика с лидерскими качествами».





Вместе с тем он обратил внимание, что, по крайней мере, до недавнего времени Лукашенко был «весьма невысокого мнения о способностях Виктора», что можно проследить по его высказываниям.





Вторая версия Усова: старший сын Лукашенко недостаточно проявил себя во время массовых протестов в стране.





«Возможно, силовики были недовольны решениями и действиями со стороны Виктора Лукашенко. Возможно, по их мнению, в критической ситуации он был недостаточно жесток. Возможно и по мнению отца он проявлял себя пассивно, не смог выработать эффективной стратегии», – сказал политолог.





Усов отметил:





«Лукашенко нужны более профессиональные люди, способные вырабатывать тактические шаги и стратегию, направленные на стабилизацию ситуации в стране. У него хватает просто исполнителей – Тертель, Кубраков, Карпенков – но людей, способных выработать эффективную стратегию нет. А в этом есть острая нужна, т.к. политический кризис не разрешен».





От того, кто займет пост помощника Лукашенко по национальной безопасности (если эта должность сохранится), будет многое зависеть: как внутри страны, так и в отношениях с Россией.

«Формальные посты по большому счету ничего не значат»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что непросто давать оценку кадровым перестановкам без более предметной информации, деталей и инсайдов.





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«Возможно, это решение вообще мало что значит. Сейчас в узком кругу Лукашенко формальные посты по большому счету ничего не значат. Близкий к нему человек, член семьи может не занимать никакой должности, но при этом контролировать отдельные министерства или направления, быть ключевой персоной при принятии решений», – сказал Казакевич.





В связи с тем, что Виктор Лукашенко занял пост президента НОК, вновь возобновились разговоры, можно ли его рассматривать в качестве приемника нынешнего руководителя страны.





«Наверное, такой сценарий существует – но только как один из нескольких. Не думаю, что это основной вариант. Если рассматривать вариант ухода Лукашенко из власти как путь решения политического кризиса, то человек, который заменит его, должен быть все-таки популярной личностью, которая будет приемлемой не только для самых преданных сторонников Лукашенко, но и других слоев общества или хотя бы какой-то части из них. Есть большие сомнения, что сыновья Лукашенко могут быть таким личностями», – считает Казакевич.





Он также не исключает, что ответ на вопрос о причине отставки Виктора Лукашенко нужно искать в изменившемся статусе Совета безопасности, куда входит помощник президента по национальной безопасности.





«С Совбезом в последний год творились не очень понятные вещи. И оставки руководителей, и долгое время структура вообще работала без госсекретаря – при том, что страна жила в условиях политического кризиса. Есть ощущение, что Совбез за последний год потерял прежнее важное значение как орган, контролирующий силовые ведомства. Его функции переместились в оперативные совещания Лукашенко с силовым блоком. Возможно, отставку Виктора Лукашенко нужно рассматривать в этом ключе», – сказал Казакевич.



