Генпрокурор РБ вбросил в медийную повестку версию «госпереворота»

Версию госпереворота сегодня допустил Генпрокурор РБ Андрей Швед, пише т afn.by





"По сути дела, в прошлом году, и это бесспорный факт, была попытка государственного переворота. По-другому это назвать нельзя. К нам применилась технология цветной революции. Причем достаточно такая радикальная форма. Это было беспрецедентное давление», - заявил сегодня Швед на с коллективом СОАО "Коммунарка".





«Мы столкнулись с новыми технологиями. С тем, что мы фактически живем в двух реальностях: каждодневной и которая навязывается через интернет-ресурсы, Telegram-каналы. Мы не были к этому готовы и получили достаточно серьезный удар», - признал он (цитата БелТА).





По словам генпрокурора, сейчас ведется работа по «противостояния этому негативному влиянию, которое интернет-каналы и все эти технологии оказывают на людей».



