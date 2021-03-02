Политолог: Из Москвы поступил еще один сигнал, что эпоха Лукашенко заканчивается
Как оказалось, тема российско-белорусского саммита в Сочи (22 февраля) не исчерпана и только разрастается.
Об этом написал в своем телеграм-канале российский политолог Андрей Суздальцев
"Пока не подтвержденная информация о назначении на белорусский «вектор» экс-президента России Дмитрия Медведева формально говорит о том, что эпоха Лукашенко заканчивается.
Медведев в белорусском боевике «Красно-зеленое солнце болота» играет роль Саида: «Лукашенко - мой…Встретишь – не трогай его…». Но если назначение подтвердится (скорее, поручение), то Медведев будет работать с новым послом РФ в Минске Лукьяновым...", - написал Суздальцев.
17:33 02/03/2021
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