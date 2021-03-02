Об этом написал в своем телеграм-канале российский политолог Андрей Суздальцев





"Пока не подтвержденная информация о назначении на белорусский «вектор» экс-президента России Дмитрия Медведева формально говорит о том, что эпоха Лукашенко заканчивается.



