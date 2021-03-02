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Правда - страшная сила. За нее в Беларуси сажают в тюрьму!

Суд вынес приговор Катерине Борисевич и Артему Сорокину по делу о "ноль промилле" у убитого минчанина Романа Бондаренко.

Правда - страшная сила. За нее в Беларуси сажают в тюрьму!
Журналистке TUT.BY Катерине Борисевич присудили 6 месяцев лишения свободы и штраф 100 базовых.

Врачу БСМП Артёму Сорокину — 2 года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф 50 базовых.

С учетом приговора Артема Сорокина освободили в зале суда. 

Катерина Борисевич выйдет на свободу еще чуть более чем через 2 месяца. 

После оглашения приговора его прокомментировала главред TUT.by Марина Золотова: «Единственный справедливый приговор - это полное оправдание».

Съемочную группу ОНТ, которую допустили в зал суда, люди провожали криками "Позор!" и "Ганьба!"

Напомним, дело рассматривала судья Светлана Бондаренко, гособвинитель — Людмила Иваненко.

Катерину Борисевич защищали адвокаты Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук, Артема Сорокина — Ольга Батюк.

Процесс засекретили, объявив его "закрытым" и не объяснив причин такого решения.

Журналистку и врача судили за то, что рассказали правду об убитом Романе Бондаренко, который умер 12 ноября не приходя в сознание после того, как накануне вечером его избили неизвестные во дворе дома на «Площади перемен». 

13 ноября Следственный комитет сообщил: «при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него [Романа Бондаренко] диагностирована алкогольная интоксикация». 

Однако практически одновременно с этим заявлением в Сети появилась копия медицинского документа, из которого следовало, что в крови Романа Бондаренко алкоголя не было.

Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич проверила эту информацию и со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача Артема Сорокина написала статью под названием «Врач БСМП: «У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли».

О возбуждении уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко Генеральная прокуратура сообщила лишь 18 февраля 2021 года. Дело в отношении Артема Сорокина и Катерины Борисевич было возбуждено практически сразу же — 19 ноября 2020-го.

Их обвинили в "разглашении врачебной тайны", якобы повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 178 УК). 

По мнению Генпрокуратуры, публикация информации о том, что вечером 11 ноября Роман Бондаренко был трезв, повлекло «повышение напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям». 

При этом Елена Бондаренко, мать погибшего Романа, дала согласие на распространение медицинской информации о сыне.

Артем Сорокин — анестезиолог БСМП, врач высшей категории. Ему 37 лет. Коллеги отзываются о нем как о профессионале, который умеет проводить любые виды операций. 

Именно он работал в ту ночь, когда в больницу привезли избитого Романа Бондаренко и оказывал ему анестезиологическое пособие. Дома Артема Сорокина дожидаются супруга Наталья и трое детей: 9-летний Миша, 6-летний Федор и маленькая Лия.

В апреле журналистке TUT.BY Катерине Борисевич тоже исполнится 37. В журналистике она почти 15 лет, специализируется на правовых темах: пишет о громких уголовных делах, судебных разбирательствах. Катерина не раз становилась лауреатом многих профессиональных конкурсов. В частности, в 2015 году Генеральная прокуратура наградила ее дипломом победителя «за профессионализм и журналистское мастерство». А вот в прошлом году за ее профессиональную деятельность на Катерину завели уголовное дело.

Белорусские правозащитники признали Катерину Борисевич и Артема Сорокина политзаключенными, международная организация Amnesty International назвала их узниками совести.
"Белорусский партизан"
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