Первый и последний: 12 неизвестных фактов из жизни Михаила Горбачева

Владимиром Поляковым – другом политика, который работает с ним уже четверть века. Владимир Анатольевич рассекретил несколько неизвестных фактов из жизни Горбачева. Именинник принимает непосредственное участие в организации: утверждает списки приглашенных, сценарий мероприятия. Накануне торжества «СтарХит» встретился с– другом политика, который работает с ним уже четверть века. Владимир Анатольевич рассекретил несколько неизвестных фактов из жизни Горбачева.





Раиса Максимовна была единственной любимой женщиной в жизни Михаила Сергеевича. На фото – супруги спускаются с трапа самолета в Лондоне, 1989 год

Фото: Getty Images









Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна мечтали отметить миллениум в городе любви Париже. Но жены Горбачева не стало буквально за несколько месяцев до наступления 2000 года – в сентябре 1999-го. В итоге он взял всех своих девушек – дочку и внучек, и они полетели во Францию. «Обещания надо выполнять», – сказал мне тогда Михаил Сергеевич. Несколько раз в месяц он ездит на Новодевичье кладбище на могилу к Раисе Максимовне. Она – любовь всей его жизни.





При супруге Горбачев никогда не весил больше 85 кг. Пока она была жива, следила за мужем: сама выбирала ему одежду, контролировала питание. У нее был отменный вкус. Но когда жены не стало, Михаил Сергеевич сразу сдал. На нервной почве заболел диабетом и поправился. Он обожает булочки и сладкое. В последнее время ему удалось немного скинуть по принципу Майи Плисецкой «надо меньше жрать».





После смерти жены Михаил Сергеевич пытался занять все свое свободное время. Горбачев – это человек, который не представляет, как можно не работать. Он стал ездить с лекциями по миру еще чаще. Сейчас ввиду возраста Михаил Сергеевич постоянно находится в Москве. В выходные он включает фильмы на DVD. Иногда я ему что-то советую. Недавно «Левиафан» Звягинцева посмотрел. Много читает, пишет книги. Раньше он выходил на прогулки, посещал театры. А сейчас в основном проводит досуг дома.





Он до сих пор читает по 12 газет и журналов в день. В его списке: «Российская газета», «Коммерсантъ», журнал The New Times и другие. До интернета он не очень охоч, но компьютер у него есть. Мы установили ему специальную программу – теперь, чтобы увидеть сводку новостей, ему достаточно нажать одну кнопку.





У Михаила Сергеевича абсолютно обычный мобильный телефон, хотя ему дарили и верту, и айфоны. Все эти гаджеты не для него. Главное, чтобы аппарата кнопки были большие. Правда, не так давно он перенес операцию на глаза по замене хрусталиков. Теперь может читать тексты шрифтом размера 12–14 без очков.





Михаил Сергеевич пьет кофе в любое время дня и ночи. Любовь к этому напитку ему перешла от Раисы Максимовны. Она слыла известной кофеманкой. Везде, куда бы мы ни приезжали в командировку, дегустировала его. Однажды были в Японии. Она предложила прогуляться по территории отеля. Как раз сакура цвела. Красотища! Вдруг мы почувствовали запах кофе. Раиса решила попробовать местный. На ресепшн я поинтересовался, где тут варят лучший. Японцы восприняли вопрос как оскорбление. Оказалось, этот напиток у них везде хорош. В последующие визиты в Страну восходящего солнца я в этом убедился.





Горбачев обладает фантастическим чувством юмора. Это надо слышать! Он знает все анекдоты про себя – и про водку, и про то, что его называли «минеральным секретарем», – и даже рассказывает их. Например, с Маргарет Тэтчер Михаил Сергеевич поделился следующей байкой. Едет президент СССР на машине, вдруг видит длинную очередь. В его времена были талоны. Люди стоят и переговариваются. Один мужчина произносит: «Убить готов Горбачева!» «Ну а что же, мол? Иди да убей», – вторит ему толпа. «Да вот один пошел и до сих пор не вернулся, – отвечает недовольный. – Очередь к Кремлю еще больше».





Михаил Сергеевич с внучкой Анастасией, зятем Андреем Трюкачевым, дочерью Ириной и внучкой Ксенией (слева направо) на вечере Фонда Раисы Горбачевой в Лондоне, 2010 год

Фото: Getty Images





У Михаила Сергеевича феноменальная зрительная память. Он узнает людей, которых видел пять лет назад. Был случай. После отставки в его фонд приехала журналистка из какого-то французского издания. Перед началом интервью он взглянул на нее и спросил меня, откуда он может ее помнить? Выяснилось, что француженка присутствовала в Кремле на пресс-конференции, когда он был еще президентом. Девушка сильно удивилась.





Горбачев живет на государственной даче в деревне Калчуга по Рублево-Успенскому шоссе, а не в заграничных замках, как некоторые думают. У него нет недвижимости в Испании или в Англии, хотя туристические компании спекулируют на слухах и выдают чужие коттеджи за дома Горбачева. Сам был тому свидетель во время одной из поездок. На самом деле у Михаила Сергеевича кондовая коробка советского типа, но большая. По закону дом, а также автомобиль предоставлены ему в пользование государством пожизненно. У него имеется прислуга, водитель и четыре охранника ФСО.





Один из любимейших напитков Михаила Сергеевича – молоко. Когда мы гостили у него на родине в селе Привольное Ставропольского края, он парное пил прямо из банки.





Год назад Горбачев лежал в больнице, у него были проблемы со здоровьем. По наставлению врачей он до сих пор раз в месяц обследуется в Центральной клинической больнице. Там же ему делают массаж и различные оздоровительные процедуры.





Продолжительное время у Михаила Сергеевича была аллергия – непонятно на что. По всему телу шла сыпь. Однажды много лет назад во время выступления в Швейцарии даже начался отек Квинке, челюсть онемела. Все перепугались, а журналисты решили, что он не совсем трезв. Раиса Максимовна взялась его лечить, повсюду возила баночки с травами и варила зелье. А я доставал электрическую плитку в гостиницах, где мы останавливались. Помню, в Осло искали плиту всем отелем. Увы, на огромной кухне ее не оказалось, а все магазины были уже закрыты. Выручила девушка, начальник охраны. Она вспомнила, что такая вещь есть у ее бабушки, живущей на окраине города. К старушке отправили машину с мигалкой, и через полчаса электроплитка была у нас. Первая леди вздохнула спокойно. Через год такого лечения аллергия у Михаила Сергеевича прошла.