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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

ByPol опровергает слухи о "расколе" в своих рядах

Официальное заявление организации:

- Раскола в By_Pol не было и нет, инициатива работает в штатном режиме.

- Участники By_Pol связаны письменными договорными обязательствами о неразглашении данных, что исключает возможность каких-либо комментариев относительно внутреннего устройства инициативы.

- Этими же договорными обязательствами членам инициативы запрещено быть участниками каких-либо проектов, прямо или косвенно дублирующих деятельность By_Pol, в том числе в случае выхода из рядов By_Pol.

- Наряду с кибератаками на наши ресурсы, информационных атак на By_Pol, Nexta и другие проекты, информация вброшена после сообщения о создании Ситуационно-оперативного центра и объединении нами усилий с рядом инициатив. Целью вброса является разобщение и деморализация беларусов.

- Не поддавайтесь на провокации, вместе мы победим.
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