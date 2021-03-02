Массовые задержания активистов и администраторов районных телеграм-чатов в Минске
В Минске прошли массовые задержания активистов и администраторов районных телеграм-чатов
Информация поступила из Каменной Горки, Матусевича, Первомайского района и от Свободного профсоюза студентов.
Среди задержанных оказались ютуб-блогер Ольга Токарчук, сотрудник Epam Анатолий Топтунов, Александр Паршенков из БГУ, Александр Новиков и Руслан Литвин.
Имена остальных пока неизвестны, передает @belamova.
14:38 02/03/2021
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