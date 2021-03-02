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Массовые задержания активистов и администраторов районных телеграм-чатов в Минске

В Минске прошли массовые задержания активистов и администраторов районных телеграм-чатов

Информация поступила из Каменной Горки, Матусевича, Первомайского района и от Свободного профсоюза студентов.

Среди задержанных оказались ютуб-блогер Ольга Токарчук, сотрудник Epam Анатолий Топтунов, Александр Паршенков из БГУ, Александр Новиков и Руслан Литвин. 

Имена остальных пока неизвестны, передает @belamova.
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