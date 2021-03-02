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Латушко предложил чиновникам ЕС "пройти тест" и рассказал о приближении дня "отлета самолета"

Глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко в интервью группе газет Финляндии Lannen Media (9 изданий) заявил, что Евросоюзу пора доказать свою влиятельность и ответственность на примере отношений с властями Беларуси.

Латушко предложил чиновникам ЕС "пройти тест" и рассказал о приближении дня "отлета самолета"
«ЕС важно понять, что это тест на способность предотвращать насилие, пытки и унижения в самом сердце Европы. Санкции неэффективны – если их не применять», — заявил Павел Латушко.

В то же время, политик заверил, что верит в победу и рассказал почему. «Мы живем в новое время: технологии дают значительное преимущество. В Беларуси и за рубежом много мотивированных белорусов, которые борются и помогают стране. 

Мы уже вписали белорусский протест в Европейскую историю. Но нам еще предстоит совершить историю, победить», — считает Павел Латушко.

По его словам, «в современной Беларуси есть пытки». Поэтому политик призвал Европу «признать режим Лукашенко террористическим».

«Если международное сообщество не сможет этому противостоять, это будет прецедент для других европейских стран… ЕС необходимо понять, что это тест на способность предотвращать насилие, пытки и унижения в самом сердце Европы. 

Мы не перекладываем ответственность с Беларуси на европейских политиков. Санкции не являются самоцелью. Они являются средством заставить представителей нелегитимной власти соблюдать закон и прекратить уничтожать белорусский народ. 

Да, санкции неэффективны – если их не применять», — заявил Павел Латушко.

Политик рассказал, что созданный им НАУ старается внести «как можно больший вклад в момент, который мы называем «отлет самолета».

«Наша команда – это здоровый симбиоз бывших государственных служащих и молодых представителей гражданских инициатив, бизнеса и креативного класса. Наша команда готова взять на себя всю полноту ответственности», — намекнул политик, что будет после победы.
Источник: telegraf.by
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